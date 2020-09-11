服務業收益 普遍雙位跌幅

期內運輸業收益按年跌28.6%，膳食服務業按年跌25.9%，資訊及通訊業按年跌13.9%，而速遞業則按年升30.2%。若按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益按年跌94.9%，是跌幅最大的行業，而電腦及資訊科技服務界別按年跌3.9%。

內地復蘇帶動 出口貿易跌幅收窄

政府發言人指出，全球新冠肺炎肆虐，令環球經濟陷入深度衰退，並繼續拖累本港廣泛的經濟活動，多個主要服務行業的業務收益都按年下跌，重創消費及旅遊相關行業的收益。 而運輸業的業務收益跌幅擴大，主要是受跨境客運量大幅減少拖累。

發言人更提及，雖然進出口貿易的業務收益進一步下跌，但內地經濟迅速復蘇為貿易往來帶來支持， 跌幅因而收窄，進出口貿易按月升1.7%。而有些服務行業表現較為強韌，如貨倉及倉庫業按月升3.5%，速遞業按月升28.9%、金融業（銀行除外）按月升1.4%，保險業按月跌5.9%，跌幅亦較小。