經濟

陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一

【明報專訊】恒隆地產（0101）董事長陳啟宗再就香港近期事務發表評論。他認為，去年社會運動期間，市民不再活在一個穩定的社會，人身安全不再受保障，要讓社會回復穩定，「一是出動解放軍，另一是制訂《港區國安法》」。他指，反對派一直試圖迫使北京派出解放軍，但他認為「北京不會蠢得掉入此圈套」，因此必須引入國安法，屬完全合法，北京不僅有權，亦有義務推行該法律，並可能是香港的轉捩點。

促成國安法 為中美交惡唯一好處

恒隆昨日公布中期報告，陳啟宗在致股東函中稱，北京過往處理香港事務過於溫和，每當反對派步步進逼，北京幾乎總會讓步。他指，必須捍衛一國兩制的框架，同時引入《港區國安法》，是中美關係惡化帶來少有的好處之一。

他表示，立法似乎為香港社會帶來急切需要的安寧，但能否維持則言之過早。他指，雖然立法對他們的業務是好事，但並非他喜歡這部法律，而是香港沒有這部法律便「走不下去」。他認為，是美國把中國逼得太緊，逼使北京走這一步，最後得到的是「各方皆輸的局面」。中國擁有的是一個經濟受損的香港，所有香港人都受苦，並會繼續付上沉重的代價。在國安法下，西方國家則失去了香港這個「可讓他們興風作浪的地方」。

租金需10年才回到2018年水平

陳啟宗形容，香港經濟目前千瘡百孔，要恢復不是易事，零售業務遭受打擊，恐需時10年才能夠令租金回復到2018年水平，而香港作為轉口港的角色也不及過往重要。隨着香港四大支柱行業不如以往，能否以新興產業取代「已救不回的產業」，他恐機會不大。

陳認為，要回復香港的過往光芒，最終可能要靠北京的幫助。即使是次熊市帶來的機會不算極為吸引，他認為仍蘊藏機會，亦應該不俗，他們會加以發掘。在內地方面，由去年至明年，集團已經和國際奢侈品牌簽下超過70宗租約。

相關字詞﹕港區國安法 陳啟宗 恒隆地產 恒隆集團

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