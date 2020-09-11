新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展

明報記者 陳偉燊

疫情嚴重打擊經旅遊及零售業，惟新地去年總租金收入僅跌3.4%至242.14億元，淨租金收入則約185.65億元，按年跌5.7%。新地表示，自2至6月份共提供逾10億元租金寬減，佔集團去年度總租金收入約4%。內地租務方面，收入按年增長2.38%至41.66億元人民幣。電訊及運輸等業務的分部盈利分別跌36.8%及22%，至5.2億及13.65億元；酒店業務則轉盈為虧蝕約3.33億元。

物業銷售額減32%

售樓業務方面，應佔合約銷售按年減少32.2%至441億元。期內入帳物業銷售收入約412.64億元，按年微0.1%，主要入帳項目包括日出康城晉海、晉海II、白石角雲匯I期等；錄得盈利183.77億元，按年減少1.71%。其計劃在未來9個月，在港推售北角海璇第二期、Wetland Seasons Park第三期及東半山Central Peak等發展項目，同時亦擬推售荃灣的工業大廈。在內地方面，則錄得合約銷售約95億元人民幣，按年大增1.07倍，主要來自上海小陸家嘴中央商務區的濱江凱旋門第二期B、多個廣東省的合作發展等項目 。

大和資本中國及香港地產主管簡國裕指出，新地在剛過去財年未入帳合約銷售逾400億元，加上入帳的售樓業務利潤率逾40%，表現尚算不俗。而且若扣除零售租金寬減，香港租務尚有少許增長，綜合起來業績表現及售樓情况與預期的差異不大。

李兆基梁櫸涇 不再尋求連任董事

此外，新地創辦人郭得勝好友、在任逾48年的公司副主席兼非執行董事「四叔」李兆基知會董事局，因為年事已高將不再尋求連任。獨立非執行董事梁櫸涇則因為需要投入更多時間處理私人事務，亦表示不再尋求連任。