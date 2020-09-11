重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源

黃鐵鳴認為，企業未來的增長方向，將會以人為中心，企業微信將持續完善產品能力，幫助更多的企業縮短與消費者之間的距離，加速線上線下服務方式的融合，助力商業增長。企業微信團隊指出，即使疫情改變企業連接客戶的方式，但服務客戶的本質並沒有變，企業要在激烈的市場競爭中脫穎而出，需要把「流量」變成「留量」，把線上線下經營積累的客戶資源，通過數字化工具留下來，再通過優質服務和運營帶來交易和轉化。

斥百億人幣 打造100中小企專屬SaaS

另外，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生在會上透露，集團將撥資100億元人民幣，聯同合作伙伴，打造100個中小企業專屬SaaS（軟件即服務）產品和方案，以及打造100種數位化培訓課程，幫助中小企數位化轉型升級。

湯道生表示，疫情改變消費者的生活、工作方式，也影響企業發展。隨着數字經濟與實體經濟邊界愈來愈模糊，數字世界正在成為實體世界的一部分，產業的生產要素、方式，以及流程，均正受數據所重塑。他續指，「數字優先」將成為構建未來經濟、重塑產業發展的「必選道路」。而效率、安全、生態是產業數碼化升級過程中的三大關鍵。