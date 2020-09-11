經濟

港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日

【明報專訊】儘管周三晚美股回穩，大型科技股反彈，但昨日港股早段回升後又再倒跌，科指更連跌6日，累跌11.5%，小米（1810）及美團（3690）回升亦難阻科指從盤中高位下跌3%。昨晚道指初段升逾200點，納指亦升1%，恒指夜期轉高水，截至晚上11時半報24,345點，高水31點。

小米全日升1.58% 表現最好藍籌

科指昨日盤中曾升2.64%，一度高見7200點，但午後再陷入調整，收市更跌穿7000點，報6999點，跌15點或0.23%。恒指早段曾最多升147點至24,615點，同樣在午後倒跌，收報24,313點，跌155點或0.64%，主板成交額1038億元。

「ATMX」當中以小米表現最好，全日升1.58%至22.45元，亦是表現最好的恒指成分股。美團早段一度升5.5%，但收市僅升0.43%，報233元。騰訊（0700）亦在高位急回，早段曾升近3%，收市報506元，升0.4%。阿里巴巴（9988）早段曾升2.3%，收市倒跌0.2%，報262.6元。

憧憬北水買賣 農夫山泉續升一成

半新股農夫山泉（9633）將獲納入恒生綜合指數，即符合納入港股通的資格，北水有機會可以買，昨日股價一度彈一成，收市報35.9元，升8.1%。但部分港股通新貴回吐，信達生物（1801）跌4.4%，康基醫療（9997）跌3%。

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