台積電營收單月新高 料趕出貨華為

中國進口集成電路大增

商務部無回應囤貨與否

華為在未受到美國的多項制裁前，台積電一直是其晶片供應商。但在華為受到制裁後，早前台積電董事長劉德音曾明言，9月14日後，即美國對華為禁令生效後，不再出貨給華為和不再接華為的訂單。

今年中國進口集成電路大增，但商務部昨日沒正面回應，是否因為業界趕在美國禁令生效前囤貨。商務部新聞發言人高峰昨日表示，近幾個月中國集成電路進口保持增長的主要原因是市場需求回暖。今年1至8月，中國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，按年增長15.3%。

高峰表示，疫情對生活方式的改變刺激集成電路需求，如線上辦公、遠程教育、互聯網醫療等拉動對服務器、個人電腦、平板電腦、醫療電子等產品的需求。

此外，高峰又表示，中國5G網絡建設，以及企業考慮到疫情對供應鏈造成的影響，積極備貨加大採購力度也推動了集成電路進口增長。

華為推升級版作業系統鴻蒙

被美國針對的華為，於昨日公布將其自家製的鴻蒙系統將升級至2.0版本，即HarmonyOS 2.0。華為消費者業務CEO余承東表示，華為目前已擁有180萬應用程式開發者。鴻蒙系統是華為2012年自家開發可能相容Android作業系統，而余承東表示，明年的華為手機將全面支持鴻蒙系統。