經濟

渣打明年重組架構 專注個人業務

【明報專訊】渣打（2888）昨日宣布，由明年1月1日起調整組織架構，將專注發展個人客戶，整合亞洲網絡業務，在此情況下，亦重新安排人事崗位。

合併亞洲地區業務 由洪丕正掌管

其中，大中華及北亞業務，以及東盟及南亞業務，將會合併成新的「亞洲地區業務」。大中華及北亞區行政總裁、零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正將會改任亞洲區行政總裁。集團稱，這個新業務部門將利用好渣打的國際網絡，推動整個亞洲地區交易投資增長，繼續在大灣區尋求戰略機遇，以及東盟帶來的商機。

至於零售銀行、私人銀行及財富管理業務，將會合併成新業務「消費者、私人及企業銀行業務（CPBB）」。東盟及南亞區行政總裁徐仲薇，將改任消費者、私人及企業銀行業務行政總裁，專責擴大管理超過2000億美元資產價值的富裕客戶群，並發展渣打的數字銀行業務。

另外，渣打歐洲、美洲區及私人銀行業務行政總裁Tracy Clarke將於今年底退休，Simon Cooper將會擔任歐洲及美洲區、企業、商業及機構銀行業務（CCIB）行政總裁，為歐美地區公司和機構客戶打通亞洲、非洲及中東機遇。

溫拓思：下月季績將披露更多細節

集團行政總裁溫拓思表示，有關改動將加強集團個人客戶業務，支持具盈利能力的業務增長，並更專注發展渣打愈來愈重視的亞洲業務，為企業及機構客戶提供更好服務。溫拓思又指，業務架構的重組涉及到幾個高級職位的職責擴大，有助益提高管理實力，更專注於多元化，績效為本和創新的業務發展。

渣打將於下月29日公布第3季業績，屆時會披露更多架構調整細節。

相關字詞﹕個人客戶業務 重組架構 渣打

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