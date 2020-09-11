推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測

【明報專訊】WeLab Bank周三（9日）推出9.8厘的「快閃GoSave飄移定期存款」年利率優惠，惟活動進行期間該行手機應用程式（App）一度「死機」，無法登入，惹來部分用戶不滿，該行昨日再度於其平台上致歉，並宣布會暫時停止有關優惠活動，稱經過深思熟慮及聽取大家意見後，決定先進行更多壓力測試，務求令客戶有更好的用戶體驗，再決定是否繼續，或者再進行其他推廣活動，若有其他安排時將再另行通知。
CEO：升級雲端設計 增平台容量運算力
WeLab Bank行政總裁謝學海昨晚向客戶發電郵，指該行已經升級了部分雲端架構的設計，並增加平台的容量及運算力。另外，亦已加強系統對於大量客戶登入時之處理安排。最後，該行正翻查客戶的登入紀錄，對於該時段曾經嘗試登入的客戶，會盡快作出安排。
WeLab Bank的「快閃GoSave飄移」高息定存活動，原定於周三起至今年9月底進行，玩法是每日將有一班限定版的「飄移定存小巴」不定時在其手機App上出現。該行原希望吸引客戶多登入戶口，查看是否有限定版小巴，結果令系統遇到負荷問題。
虛銀不設分行 用戶感憂慮
基於虛銀不設分行，有用戶表示對手機銀行出現無法登入的情况感憂慮。金管局昨回應稱，當局已收到銀行通報，並會作出適當跟進。