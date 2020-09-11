推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測

CEO：升級雲端設計 增平台容量運算力

WeLab Bank行政總裁謝學海昨晚向客戶發電郵，指該行已經升級了部分雲端架構的設計，並增加平台的容量及運算力。另外，亦已加強系統對於大量客戶登入時之處理安排。最後，該行正翻查客戶的登入紀錄，對於該時段曾經嘗試登入的客戶，會盡快作出安排。

WeLab Bank的「快閃GoSave飄移」高息定存活動，原定於周三起至今年9月底進行，玩法是每日將有一班限定版的「飄移定存小巴」不定時在其手機App上出現。該行原希望吸引客戶多登入戶口，查看是否有限定版小巴，結果令系統遇到負荷問題。

虛銀不設分行 用戶感憂慮

基於虛銀不設分行，有用戶表示對手機銀行出現無法登入的情况感憂慮。金管局昨回應稱，當局已收到銀行通報，並會作出適當跟進。