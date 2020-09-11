匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰

明報記者 溫藹紅

目前本港已有5家虛銀開業，並已先後推出不同服務與優惠吸客。匯豐昨宣布，由今年11月1日起，將取消26項基本銀行服務收費（見表1），範圍包括人民幣及外幣現鈔提存服務、跨行及環球轉帳等，索取指定報告或文件副本、補發存摺等，預計有超過400萬名匯豐個人客戶將受惠。事實上，匯豐去年已宣布取消「個人綜合理財戶口」低額結存服務費，及多種個人儲蓄戶口類別的月費與年費等，以應對虛銀帶來的挑戰。

該行又宣布，即將推出「匯豐One」全新綜合理財戶口，不設戶口最低結餘要求，而現時「運籌理財」客戶，即資產總值20萬元至100萬元的客戶，將會在今年10月27日自動轉為「匯豐One」帳戶。

傳統銀行為保持競爭優勢，近年已經頻頻出招（見表2），例如推出手機開戶及無卡提款服務、提供聊天機械人等。至於其他銀行會否跟隨匯豐推相應措施，中銀香港（2388）回覆指，會因應市場情况、客戶需求及業務策略等因素，不時研究、檢討各項銀行服務及收費。渣打香港亦指會不時檢討服務收費。恒生（0011）則稱，現正研究有關銀行服務收費的調整。

金管局：樂見普及金融理念落實

金管局回應指，樂見有銀行進一步取消基本銀行服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，當局一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。當局又指其一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需顧及市民對基本銀行服務的需要和期望，而銀行一般根據自身情况，考慮業務策略、服務模式、成本等因素，自行訂定服務收費。

龐寶林：為保優勢 料其他傳統銀行跟隨

亞洲金融科技師學會創辦人兼主席龐寶林認為，由於虛銀營運成本較低，且不少虛銀母公司擁有龐大資產，因而提供更快或更優惠的服務並非難事，同時疫情亦加速客戶更多地了解虛銀，有見於虛銀構成的潛在威脅，相信其他傳統銀行為保持優勢，免遭「搶客」，亦將跟隨匯豐的做法。