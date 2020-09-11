藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%

恒地（0012）西營盤藝里坊．2號昨日公布，以折實平均實呎27,620元推出首批55伙，不但與同區今年初開價的萬科（香港）15 Western Street首批50伙折實平均實呎27,919元相若，更比起藝里坊‧1號2018年9月推出首張50伙、折實平均實呎29,988元低約8%，開價具吸引力，勢必掀起區內搶客戰。

214呎開放式戶折實563萬入場

毗鄰港鐵西營盤站的藝里坊‧2號，是繼新地（0016）周二公布天水圍Wetland Seasons Park 3期首張價單後，3日內第二個新盤開價。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號首批價錢貼市，日後將有調整空間，預計短期內公布銷售安排，最快本月開售；項目設有一對示範單位，分別為連裝修及交樓標準示範單位，同樣以28樓G室為藍本，實用面積287方呎，1房間隔，示範單位將於今日下午4時起開放予公眾參觀。

項目首張價單涉及55伙，實用面積214至287方呎，戶型包括15伙開放式戶至40伙1房戶，全盤最細的174方呎連平台開放式戶則未有包含在是次價單內。

項目是次提供最高4%折扣，單位折實價由562.8萬元至 893萬元、折實實呎25,749至31,118元，而整批單位市值按折實價計約3.68億元。

3日內兩新盤先後開價

今批入場單位為6樓H室，實用214方呎、屬開放式間隔，折實價562.8萬元，折實實呎26,301元。事實上，比較藝里坊．2號附近近年開售新盤，是次入場費不但比今年初推售的15 Western Street、一個213方呎的開放式戶，入場單位折實價593.9萬元為低；甚至比起兩年前、藝里坊．1期及瑧蓺的入場費，分別為230方呎折實669.688萬元，及199方呎折實587.2萬元更低，入場門檻低絕毗鄰新盤。

至於付款辦法方面，發展商提供即供現金付款計劃，可享有4％折扣；而建築期付款則享有1％折扣，兩者相距僅3%，料可吸引更多買家採建築期付款，以便承做高成數按保計劃入市。