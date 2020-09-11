經濟

藝里坊．2號折實均呎2.76萬 低兩年前1期8%

【明報專訊】疫情紓緩下新盤市場變得熱鬧起來，3日內兩新盤先後開價，其中曾備受市場追捧的主打細單位的港島新盤，有個別項目卻採低開策略。

恒地（0012）西營盤藝里坊．2號昨日公布，以折實平均實呎27,620元推出首批55伙，不但與同區今年初開價的萬科（香港）15 Western Street首批50伙折實平均實呎27,919元相若，更比起藝里坊‧1號2018年9月推出首張50伙、折實平均實呎29,988元低約8%，開價具吸引力，勢必掀起區內搶客戰。

214呎開放式戶折實563萬入場

毗鄰港鐵西營盤站的藝里坊‧2號，是繼新地（0016）周二公布天水圍Wetland Seasons Park 3期首張價單後，3日內第二個新盤開價。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號首批價錢貼市，日後將有調整空間，預計短期內公布銷售安排，最快本月開售；項目設有一對示範單位，分別為連裝修及交樓標準示範單位，同樣以28樓G室為藍本，實用面積287方呎，1房間隔，示範單位將於今日下午4時起開放予公眾參觀。

項目首張價單涉及55伙，實用面積214至287方呎，戶型包括15伙開放式戶至40伙1房戶，全盤最細的174方呎連平台開放式戶則未有包含在是次價單內。

項目是次提供最高4%折扣，單位折實價由562.8萬元至 893萬元、折實實呎25,749至31,118元，而整批單位市值按折實價計約3.68億元。

3日內兩新盤先後開價

今批入場單位為6樓H室，實用214方呎、屬開放式間隔，折實價562.8萬元，折實實呎26,301元。事實上，比較藝里坊．2號附近近年開售新盤，是次入場費不但比今年初推售的15 Western Street、一個213方呎的開放式戶，入場單位折實價593.9萬元為低；甚至比起兩年前、藝里坊．1期及瑧蓺的入場費，分別為230方呎折實669.688萬元，及199方呎折實587.2萬元更低，入場門檻低絕毗鄰新盤。

至於付款辦法方面，發展商提供即供現金付款計劃，可享有4％折扣；而建築期付款則享有1％折扣，兩者相距僅3%，料可吸引更多買家採建築期付款，以便承做高成數按保計劃入市。

相關字詞﹕韓家輝 恒地 藝里坊．2號

上 / 下一篇新聞

恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展
鄧成波灣仔全幢4億放售
鄧成波灣仔全幢4億放售
君珀3房8年實蝕1200萬
君珀3房8年實蝕1200萬
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
匯豐取消26項基本服務收費 理財戶口轉型 分析：應對虛銀挑戰
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
推高息優惠首日「死機」 WeLab：停活動再壓測
渣打明年重組架構 專注個人業務
渣打明年重組架構 專注個人業務
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
台積電營收單月新高 料趕出貨華為
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
港股未隨美股回穩 恒生科指連跌6日
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
重心從量到質 騰訊冀轉化客戶資源
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
新地核心盈利跌近一成 郭炳聯：前景不確定 還看疫情發展
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
陳啟宗：解放軍國安法 維穩二選一
服務業收益 普遍雙位跌幅
服務業收益 普遍雙位跌幅
憂國安法 日企思佰益擬撤港
憂國安法 日企思佰益擬撤港
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
百勝中國首日潛5% 表現遜暗盤 「頂頭槌」大戶帳蝕167萬
上交所下周五審批螞蟻上市
上交所下周五審批螞蟻上市
積金局：基金收費仍需下調
積金局：基金收費仍需下調
Impossible Foods：未有上市計劃
Impossible Foods：未有上市計劃
富通首創保單逆按揭功能
富通首創保單逆按揭功能
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
美首申失業救濟沒再減 憂職位增長失動力 美股先升後回
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
居民遷市郊避疫 曼哈頓空置單位急增
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
弗雷澤接掌花旗 華爾街首名大行女CEO
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張兆聰：東方電氣具氫能源概念可跟
張宗永：香港永遠不會是新加坡
張宗永：香港永遠不會是新加坡
技術取勝：嘉里物流上試15元
技術取勝：嘉里物流上試15元
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
盧駿匡：市底偏弱不利短線操作
皇璽生意淡泊 唯有放數
皇璽生意淡泊 唯有放數
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
劉思明：航運物流強勢 進取吼低殘公路股
周顯：信用卡的商戰結果
周顯：信用卡的商戰結果
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
譚新強：從貝多芬到Mulan 西方種族歧視有否改變過？
湯文亮：我也講「木蘭」
湯文亮：我也講「木蘭」
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
倫敦市中心豪宅 入場費1200萬 英國升學需求大 倫敦一二區買樓便利上學
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發
盧楚仁：英鎊暴跌一觸即發