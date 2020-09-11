經濟

君珀3房8年實蝕1200萬

【明報專訊】新冠肺炎疫情雖減退，但本港經濟前景仍未明朗，港島半山豪宅再錄二手蝕讓個案。市場消息指，前政協常委、大慶石油鄭張永珍持有的中半山君珀高層B室，實用1452方呎，3房間隔，最新以約6000萬元售出，實呎約41,322元。資料顯示，鄭張永珍早於2012年以6844.8萬元購入單位，持貨8年帳面仍蝕844.8萬元，若連同使費，料實蝕近1200萬元或約18%。

磁帶大王再減磅 4300萬沽比華利山

至於近月頻頻「減磅」的投資者「磁帶大王」陳秉志，市場消息指，近日再售出跑馬地比華利山C座中層02室，單位實用1417方呎，原叫價4500萬元，最新減至4300萬元易手，實呎30,346元。陳秉志2001年以900萬元購入上址，帳面獲利3400萬元或約3.8倍。據悉陳氏自今年6月份起，連環沽出多個物業，包括比華利山另一單位、鄰近九龍塘站又一居及東半山嘉雲臺單位，連同今次成交，套現近1.5億元。

形薈迷你戶3年半實蝕14萬

另外，筲箕灣形薈亦錄蝕讓，市場消息指，1B座中層H室，實用291方呎，開放式間隔，以580萬元易手，實呎19,931元，為今年屋苑首宗呎價低於2萬元成交。屋苑1A座高層G室，今年6月以635萬元成交，實用281方呎，實呎22,598元，呎價比是次成交個案高逾一成。原業主2017年2月594萬元一手買入，連同業主入市時享有的現金回贈，以及其他使費計，料實蝕約14萬元或約2.4%。

傲瀧特色戶租11萬 破屋苑紀錄

租務方面，市場消息指，西貢清水灣傲瀧D座P單號特色單位，以月租11.5萬元租出，刷新屋苑歷來最高月租紀錄，單位實用2619方呎，屬3層複式連天台戶，並連兩車位，為4房4套連工人套房間隔，另連約500方呎平台，天台面積約600方呎，實用呎租約44元。資料顯示，業主為日籍人士，去年以約5515萬元購入上址，現享約2.5厘租金回報。

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