鄧成波灣仔全幢4億放售

據悉，鄧氏家族早於2018年中已放售上述物業，當時叫價5.5億元，但一直未獲承接。資料顯示，上述物業由鄧成波孻子鄧耀昇的太太葉靄璇個人名義持有，她在2016年10月以3.03億元購入，若以意向價4億元售出，持貨4年，帳面可獲利9700萬元或32%。

怡東酒店重建商廈修訂 規劃署不反對

資料顯示，鄧氏家族日前以2.38億元放售油麻地上海街一幢商住物業，連同早前放售的九龍城衙前塱道及旺角豉油街項目，即3個月內放售4個市區全幢物業或地盤，總市值約17.38億元。

此外，已拆卸的銅鑼灣怡東酒店，業主文華東方去年11月向城規會修訂發展，增加5759方呎及增加商業樓面5759方呎，另亦增設5048方呎樓面作露天座位，惟今年4月城規會審理時，被指擬議發展未有顯示修訂不會對周邊交通帶來負面影響，因而遭否決。文華東方遂提出改善建議，並於今日城規會審理。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，預計方案獲通過。