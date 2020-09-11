恒隆20年無買港地 強調中港雙線發展

近年投豪宅地均無功而還

恒隆發言人在投得壽山村道37號屋地後，接受本報查詢時指，集團一直在中港兩地雙線發展，抓緊時機入市，撇除併購物業，集團已有20年沒有在港買地，對上已要數到1999年的九龍站現為君臨天下之地皮，及2000年大角嘴現為浪澄灣之地皮，並認為今次中標價非常合理。

事實上，近年恒隆在港幾乎未有全新盤推出，最新已要數到2015年推售的跑馬地藍塘道23至39號洋房項目。翻查資料，恒隆近年並非沒有參與投地，只是每次都無功而還，例如今年5月就鴨脷洲海傍路住宅官地入標，去年12月則入標爭奪大坑道住宅官地，2017年更競投長沙灣興華街對出海景地王。早於2012年及2016年，更分別入標前北角邨地皮（現為新地旗下海璇）及何文田常盛街（現為高銀旗下傲玟）之地皮，反映該集團以豪宅地為主要目標。

不過，恒隆近年在港較為矚目的地產項目，為去年以底價20.756億元成功統一項目業權的九龍灣淘大工業村1座，該物業2016年6月曾發生迷你倉四級火災，恒隆當時指，擬於原址興建一座住宅大樓及附設商舖，項目總樓面約15.5萬方呎，預計2023年完成。