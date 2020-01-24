恒隆奪美領館地 價低鄰地四成 斥25.66億呎價5.4萬 潤地兩年前呎價8.6萬購地

明報記者 林尚民 甘潔瑩

恒隆發言人指，很高興成功投得壽臣山地皮，此尊貴地皮屬市場罕見，而同區亦不是所有地皮均有海景，認為作價非常合理，並對香港前景投下信心的一票，計劃重建成多間獨立屋，預計2024年落成，投資總額約40億元。

恒隆擬投資40億建多幢獨立屋

美國領事館日前已指出，壽山村道37號屋地接納一份標書，將於今年12月31日完成交易，並強調是次招標純屬商業決定。負責項目招標的世邦魏理仕昨天公布，項目以25.66億元售出，折合每呎樓面地價54,138元，即接近市場預期下限。該行香港資本市場部資深董事王國偉表示，是次項目出售吸引不少本地及國際投資者關注，在市場波動下，交易價格符合市場預期，而是次大額成交亦反映投資者對後市仍保持信心。該行補充，項目現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，將交吉出售，不設「售後租回」條款。

上述壽山村道37號，由美國政府於1948年購入，並用作美國領事館宿舍，項目佔地94,796方呎，可建樓面約47,397方呎，新買家亦可再補地價，把可建樓面提高至約71,097方呎，項目今年5月底至6月初推出招標，當時市場估值約21億至47億元，每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元。不過，若對比區內屋地成交價，近年最大額為華潤置地2018年以59.29億元、每方呎樓面地價85,847元購入壽山村道39號屋地，若以此比較，今次美國政府售出項目之每方呎樓面地價，較2年前同類屋地低37%。

分析：政治敏感條款辣 減中資意欲

另嘉年華國際（0996）2016年以約13億元購入的壽臣山道16A至D號，2018年則以18.6億元售予中洲集團，每方呎樓面地價83,043元。除了中資外，不少財團近年亦於區內插旗，如英皇（0163）等財團2014年以約27億元投得壽臣山道西與黃竹坑徑交界地皮，項目涉15幢洋房，實用面積最大約1.1萬方呎，有望今年內發售。

普縉執行董事張聖典分析指，中標價反映現時市况不明朗等因素，且項目政治上亦較為敏感，或影響實力雄厚的中資財團對項目競投興趣。張氏又指，由於項目地價相宜，已封蝕本門，料日後實呎10萬元起出售，已有合理利潤。