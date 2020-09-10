麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好

麥玲玲主要合作對象是內地地產商，經常需要參與一些新盤座談會及宣傳活動，工作同時需要她深入了解內地樓市，過去多年她經常來往內地工作，不但親歷內地電子化、國民文化質素上升，又見證樓市起飛，儘管現時內地樓價上漲不少，近日國家更有加辣政策遏止樓價升勢，但麥玲玲仍看好後市，更指會再伺機入市。

購機場附近別墅 8年賺400萬人幣

早於2011年7月，她以480萬元（人民幣•下同）買入深圳龍華區觀湖園別墅，她表示由於經常要到內地不同城市工作，很多時要在深圳轉機，加上發展商是深圳和記黃埔，不但信譽良好又給予她優惠價錢，最終決定買入該物業作自住用途。雖然該樓盤鄰近深圳機場，方便她到其他城市出差，不過她自言不太喜歡住在別墅，因為維修保養較麻煩及地點偏遠，無論叫外賣或召車都有一定難度。直至去年，她見物業升值至880萬元便售出，不計雜費持貨8年帳面賺400萬元。

近日她因工作需要而逗留在深圳，目前租住南山區華潤城潤府三期一個大約2100方呎的公寓，每月租金為2.6萬元。由於該區生活便利，不僅處於市中心附近，又有大型商場萬象天地，不乏餐飲娛樂場所，因此她正等待第四期開賣，如果抽中就會入市，否則才考慮是否買二手樓。

建議無車牌者買市區樓

有了第一次深圳買樓經驗，她深明內地生活交通便利的重要，「當時未流行美團外賣，別墅附近只有農村菜，想外出食飯又難以打車，真的『冇啖好食』」。她續指出，如港人有中港車牌，選擇較偏遠的地段也可自駕代步，若沒有則最好選擇交通四通八達的地段。「即使有些樓盤有接駁巴士前往市中心，但要想一想同一時段有多人輪候上車，而且每次往返香港又要長途跋涉，是否真的適合自己居住呢？」

升值潛力方面，她依然看好經濟較強的京滬穗深，尤其是深圳及上海。即使其他城市如四川成都會有一定升值潛能，但相信升幅會較這四個主要城市小。此外她現時在廣州越秀區中華廣場仍有一間店舖，主要售賣吉祥飾物，是2014年以428萬元買入，估計現時已升值至750萬元。

租金回報較低 業主寧丟空等升值

如果港人要在內地置業投資，她提醒租金回報會比較低，如她現時租住的公寓，每月租金為2.6萬元，但實質售價為3800萬元，即租金回報只有0.82厘。所以不少內地人會選擇丟空等升值，但當然要等候一段時間。

揀樓法則方面，麥玲玲認為除了要交通便利，最好選擇大型發展商如萬科、華潤，管理服務普遍會較為貼心，如家中的電燈、門鎖損壞，可透過管理公司來幫忙維修，保安亦做得較好，有來訪者亦須預先登記才可進入屋苑範圍。最後要留意，內地是以政策主導的國家，如國家突然提出限購或限價政策，都會影響樓市升值潛力或導致成交出現問題。

監控鏡頭遍佈 遺落5卡鑽戒無人偷

現今有不少香港年輕人會抗拒到內地，但麥玲玲指內地生活已今非昔比，「20多年前有想過在內地買樓，但經常會聽到內地會有搶劫案、電單車扒手黨等，所以一直沒有入市」。不過自從內地科技、智能手機及電子貨幣普及，都大大改善罪案問題。她憶述，幾天前到髮廊理髮，途中掉了一顆5卡的鑽石戒指，由於周圍都有監控鏡頭，所以沒人偷取，雖然不少人擔心會有私隱問題，但其實是另一種保障。「上來看看，你會發現深圳每兩三個月就會有一些轉變，而且變得愈來愈好。」

她建議長者或退休人士到大灣區生活前要深思熟慮。她解釋，現時內地電子應用普及，外賣、買菜甚至醫院門診掛號都以智能手機完成，長者未必能適應。此外，中港醫療體制有別，內地不如香港會有私家醫生，如患病必須到內地醫院就診，考慮到這些因素，她認為長者或退休人士到大灣區生活前要三思。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]