「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代

雷鼎鳴在1998年至2002年曾出任港府長遠房屋策略委員會成員，期內房屋局長先後由黃星華及孫明揚擔任。他回憶說，孫明揚在2002年向該委員會成員表示，委員會已任務完成、宣布解散，原因是港府已落實透過按照市場規律、藉着鍊實土地供應以支持樓價；他認為，該政策相當成功，樓價在2003年因應SARS此突發性事件「最後一跌」後便掉頭回升。

2005年樓價回升至合理水平 錯失增供應時機

根據雷鼎鳴的分析，本港樓價在2005年已回升至合理水平，港府當時理應可以適時增加供應，惟卻因缺乏遠見而錯失良機，「公務員的慣例是不看將來的，既然當時樓價已回升至合理水平，他們便認定『鍊實』土地供應來支持樓價的政策正確，慶祝自己的政策勝利；而當他們認為自己做得對時，便不會考慮改變該政策，於是幾年後便出現土地不足的問題，後遺症亦延續至今」。

（施政報告前瞻系列之一）

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