雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途

其實林鄭月娥上任特首兩個多月後，於2017年9月便成立土地供應專責小組，由8名官方成員及22名非官方成員組成研究如何增加土地供應，曾令外界對此充滿期待。該小組經過長達一年多的廣泛諮詢後，2018年12月底就增地選項提出建議，當中短中期選項包括發展棕地、利用私人的新界農地儲備及利用私人遊樂場地契約用地作其他用途，中長期選項則包括在維港以外填海等，去年2月林鄭月娥亦表示全面接納該報告。

港府雖納土地小組報告 造地進展慢

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴是土地小組22名非官方成員之一，他早前接受訪問時指出，小組成員除了累計開會百多小時討論造地方案外，亦以不同形式收集公眾意見，包括舉辦市民大會（Town Hall Meeting）及座談會，是他參與公職多年來投入最多時間的一次，「當時我們已知道本港土地供應快出現斷層，而從拍板造地至土地落成需要數年，時間相當緊迫……雖然我們不少小組成員均是大忙人，但（小組主席）黃遠輝很勤力，我們不去參加便好慚愧。」

雷鼎鳴表示，他一直認為填海是長期增加土地供應最有效的方法，而土地小組經過長達一年多的研究及諮詢，亦引證了此觀點；他認為，現在的問題是，雖然港府去年2月指全面接納土地小組報告，但至今仍沒有填海或其他大規模造地方案推出，繼續蹉跎時間，「目前連研究『明日大嶼』的數億元撥款申請也不能通過立法會，填海計劃根本無從啟動，暫時只是空中樓閣。」

研建交椅洲人工島 5.5億元撥款未批

事實上，香港多年來依賴填海去建設城市。政府在1985年至2000年期間填海創造逾3000公頃土地，但在2001至2015年間填海僅創造約690公頃土地，大跌77%，以致近年用作房屋和其他用途的土地供應不足。

明日大嶼主要工程是在香港的中部水域作大規模填海，分期興建總面積約1700公頃的人工島，當中在交椅洲附近的1000公頃人工島屬首階段工程；雖然港府今年已向立法會申請5.5億元撥款，用以委聘顧問進行就交椅洲中部水域會議人工島相關研究，並且曾提上財委會7月中最後一次排隊審議，但由於排在較後議程，未有機會討論；林鄭月娥在下月14日發表的《施政報告》會否再次闡述該填海大計，會否在同日立法會復會後把相關撥款申請加快排上財委會日程備受關注。

雷鼎鳴分析，明日大嶼填海造地1700公頃固然可以大有用途，而更重要的是，該計劃由於影響力大，故只要獲撥款研究，已可促使在新界持有大量棕地及農地的地主加快把有關土地轉變為住宅用途，「土地小組報告顯示大部分港人傾向發展新界農地或棕地，但這些土地現正由地產商、鄉紳或其他人士持有，港府要發展便要高價收地；問題的癥結是，如果大家見到未來將有一大塊土地出來，例如明日大嶼，日後新界農地或棕地持有者與政府討價還價時議價能力便不如今日一樣強了！所以為甚麼這些年來有這麼多人反對填海，因為填海一旦成事，他們持有的新界農地及棕地價值便會大跌。從另一個角度看，港府要推動明日大嶼的目的，便是要改變市場的預期，令其他土地也快些出來」。

國安法助穩定社會 增土地供應是王道

總結是次訪問時，雷鼎鳴表示，目前本港的確存在眾多問題，前景面對很大挑戰，隨着6月底《港區國安法》推出有利社會穩定，加上新冠肺炎疫情亦有好轉迹象，他希望本港可以聚焦增加土地供應、解決房屋問題，「 現時香港面對的困難非常多，尤其是中美關係轉變，香港被夾在中間；但香港應該做的繼續要做，例如填海造地建屋要繼續、零關稅要繼續、資金自由流動亦要繼續……沒有人希望香港經濟轉差而令樓價下跌，帶領經濟重回正軌，並且增加土地供應穩定樓價才是王道。」

（施政報告前瞻系列之一）

明報記者 葉創成

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