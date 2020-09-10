經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：問人借錢更易獲支持

【明報專訊】我在澳門讀中學時，到最後一屆，要以一人一票選一個班長，所有畢業班同學、班主任、訓導主任、校長都有權投票，而最後一屆是很重要，甚至要代表學校出席澳督晚宴，所以，一般家境普通的同學是不會爭奪，結果只有兩位家境富裕的同學競爭，他們兩人不約而同問我如何能夠在選舉中勝出，我為了公平起見，給了他們二人相同答案。

我話要得到同學支持，最好問他們借錢，分兩期還，一期是在選舉前，另一期是在選舉後，當然要付高息，有一位同學跟我的方法進行，另一位就沒有，卻不斷請其他同學飲飲食食，接近選舉時間，大多數人都睇好那位好客的同學，那位相信我的同學有多少埋怨，因為他亦可以請飲請食，我話不用擔心，只要放出聲氣話如果選唔到做班長，屋企是不會替他還債，如果選到，不但一定會還債，而且還加倍付利息。結果那位問人借錢的同學大勝，全學校教師都話爆冷，其實，大勝又怎會是爆冷？

怕不還債 債主保住債仔

有老友問我，中國在過去不斷以低價替其他國家生產，又以高價買自己生產的產品，又搞一帶一路，替其他國家搞基建，甚至借錢給一些發展中國家，點解到頭來大部分國家支持美國而非中國？

理由很簡單，就是不少國家買了美國國債而沒有買中國國債，如果唔支持美國，隨時會被美國制裁，買入的國債被凍結，由於沒有買中國國債，故此沒有必要支持中國，就算雙方反面都沒有損失，甚至欠中國的債務也可以唔還，這就是大多數國家支持美國而不支持中國的原因。雖然這是我憑空想像出來，但雖不中亦不遠矣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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