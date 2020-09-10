經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：估選情比疫情更實際

【明報專訊】執筆寫此文之時，美國股市稍為下跌，其實還是在高位徘徊，只不過是輕輕的調整罷了，傳媒已在大呼「股災」，或者是「科技股災」了。股民和傳媒真的是禁不得嚇，太過marker sensitive了。

當然，就是現在跌得不多，也並不代表以後不會暴跌。我想到了一個股災的陰謀論可能性，就是現時美國金融的控制者，是支持全球化的基本盤，主要是民主黨的人，究竟有沒有可能，他們在不久的將來，刻意製造出一場股災呢？

美大選生死之鬥 茅招盡出不稀奇

要知道，現時特朗普和拜登的選情，正是爛橙對爛橙，各有致命缺點，誰也沒把握取勝。但這次決戰在已撕裂的美國人而言，已是生死之鬥，茅招盡出也不稀奇。試想想，如果在大選前夕，股市暴跌一半，特朗普還有可能連任成功嗎？

然而，如要玩這科，最好還是在下個月，即是10月才進行，皆因更接近選舉，選情會更無得救。當年陳水扁被槍擊，都是在選前一日，方才進行，對方手足無措，還未想到如何應對，已輸了選舉。反正，十月股災，也是正常的月份。

這些時，不停有人邀我預測疫情之後的世界，我想，根據世界上最聰明的人蓋茨所預測，疫情將會在明年底結束，未免太過遙遠，倒不如估估美國大選，究竟由誰勝出，未來總統對於未來世界政經的政策和影響，反而更為實際！

[周顯 投資二三事]

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