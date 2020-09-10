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劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持

【明報專訊】港股調整持續，航空航運繼續強勢，本地股有追捧；焦點的科技、內需股跌勢未止，但部分已回落至一些重要支持位，部分亦見承接，可以試水溫買入，一旦不對辦繼續尋底，定止蝕較易。包裝食品調整不少，日清食品（1475）可以留意。

恒指昨低開反彈後掉頭向下，早市曾經跌410點、低見24,213點回升，收報24,468點，跌155點或0.63%；國指跌1.04%。大市成交逾1207億元，低於60天平均超過一成半，成交偏淡。

據《明報》港股數據庫，升跌比率28比72，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為56比44，大市跌勢全面，但低位有買盤承接，逾半高於開市價呈陽燭收市。

太地友邦莎莎值博率低

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成上升，航運航空強勢持續，航運物流升近2%、有超過七成表現最強；航空及相關升逾1%，只有約一半上升。以本地股為主的公用事業、房託基金、本地零售服務昨天逆市上升，太古地產（1972）、友邦（1299）、莎莎（0178）動力強，但處於大型波幅之內，現水平於區間頂部，追入值博率不高。

美團調整深或試219元

下跌行業中，軟件服務、綜合企業跌約2%表現最差，其次汽車及相關、基建及建材跌1.5%。科技股繼續受壓，恒生科技指數昨天最多跌逾3%，收市跌幅收窄至1.5%。軟件、互聯網股中依然以阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）最強，硬件以比亞迪電子（0285）、小米（1810）最堅挺。阿里、京東已分別跌至支持位259元、290元；美團的調整較深，或要試50天線約219元。

科網股以外，另一焦點內需、新能源股，昨天九毛九（9922）、周黑鴨（1458）、比亞迪股份（1211）繼續受壓；不過，部分如海底撈（6862）、創科（0669）回穩，信義光能（0968）、李寧（2331）低位反彈。

阿里京東已跌至支持位

周黑鴨昨跌穿20天線及短線上升軌，後市或要下試50天線。不過，回吐幅度更深的頤海（1579）率先回落至密集交易區，另一近大半年升勢相對溫和日清食品，亦回落20天線約8.4元，可以小注博守住支持回升。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕周黑鴨 日清 美團 科網股

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