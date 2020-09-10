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經濟
2020年9月10日星期四
技術取勝
投資策略
美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定
美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂
辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜
五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起
珈琳幼稚園35萬租Neway屯門新墟舊址
工銀10.8厘定存息 挑戰虛擬銀行 WeLab高息優惠昨生效 一度「死機」
Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記
百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬
廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」
長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建
花旗料港銀削派息最多38%
中國8月通脹回落 PPI跌幅收窄
LVMH取消收購Tiffany
27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」
阜博授購股權予TikTok前CEO
官媒批創業板現炒作歪風
日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁
恒生科指5連跌 曾失守7000點
科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％
蘋果反擊 控Epic違拆帳合約
Kakao Games上市 凍資7506億
張兆聰：煤氣已反映利淡 現價吸引
李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
買名車兩遇故障 富豪告大昌行
恒隆地產撥250萬紓困 淘大花園10月管理費減半
劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持
周顯：估選情比疫情更實際
湯文亮：問人借錢更易獲支持
雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途
「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代
麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好
灣區須知：跟打工收入差距大 鼓勵年輕人創業
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
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【明報專訊】華虹反彈料受制26.5元（圖）
新東方在線維持中線趨升（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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