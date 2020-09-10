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李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇

【明報專訊】新創建（0659）上月出售新巴城巴，既然是已經早已寫好的劇本，因此市場焦點都聚焦在買家身分上，例如中資民企漢思能源（0554）有份參與、中信旗下信銀國際開水喉支持等，筆者則認為，幫新創建鄭氏家族寫下劇本及執行整個交易，成功將「無肉食」的新巴城巴甩手，背後的功臣似乎亦值得讓大家認識認識。

當年打包渡輪巴士 似是鋪路

在新巴城巴宣告出售後，不少人都留意到買家善水資本創辦人之一張堃，曾經在已故的「彤叔」鄭裕彤家族投資旗艦周大福企業工作。事實上，新巴城巴原本由周企與新創建各佔五成股權持有，2016年周企將之與新渡輪等業務「打包」以13.8億元出售予新創建。如今看來，新創建今年先後出售新渡輪60%及新巴城巴股權，當年交易恍似是鋪路之舉。

德銀出身曾安業張堃拍住上

至於背後主導交易的周企，近年負責「打骰」的是彤叔孫女婿兼行政總裁曾安業（Patrick），他與張堃在2012及2013年前後腳由德銀跳槽加入周企，當年周企積極投資能源事業時，兩人更曾拍住上，在美國能源公司High Power Exploration Inc.做董事。在2016年時Patrick已經是周企CEO，而同年離開周企成立善水資本的張堃，至今一直有不少交易與周企合作。新巴城巴是香港重要交通事業，要賣甩實際並非易事，一個處理不好或變公關災難，因此最好有熟人先接貨，之後的交易操作便更易處理了。

Banker出身的曾安業坊間名氣不如鄭家子弟，卻能在周企出任話事人，反映家族元老都有一定信任。事業生涯只曾在雷曼兄弟及德銀兩間投行打工，離開時Patrick曾表示自己想陪老婆（即係彤叔孫女孫穎怡）、練Golf，以及加入一個慈善基金，結果這個慈善基金原來就是周企。

不得不提的是，曾安業一加入就要「考牌」，第一單Job就是彤叔早年入股、前稱福和的綜合環保（0923），公司在2012年底突然爆出造假數兼老闆走佬，曾安業臨危受命坐入董事會，最終花了一年多成功幫公司復牌，無幾耐在周企的title就由董事變成CEO。

曾安業目前處理的不少都是家族重要工作，例如代表鄭家坐入澳博（0880）、澳娛董事局；鄭家與邱達昌入主有線（1097），做代表坐入董事局的，除了「純官」鄭家純之外，他亦有份；彤叔當年投資的綠心（0094），董事又有佢份。

名氣不及鄭氏子弟 惟身兼要職

就算在政治上曾安業亦有份。2017年特首選舉，鄭家三名選委除了純官及鄭志剛之外，第三個就是曾安業；甚至今年疫情期間，他還要兼任監製幫鄭家拍攝抗疫紀錄片《民齊者強：Team HK抗疫志》。

張堃領軍的善水資本背後投資者是誰，還有待發掘，但交易成事，相信都是張、曾兩位老拍檔背後發功的結果。

[李曉佳 財經澡堂]

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