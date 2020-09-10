Kakao Games上市 凍資7506億

超額認購1500倍勝農夫山泉

是次IPO吸引大量散戶抽新股，曾導致韓國兩家券商的交易系統癱瘓。《金融時報》報道，有散戶斥1.8億韓圜（約118萬港元）抽新股，但僅獲配5股。市場人士形容這股抽新股熱為「羊群行為」。韓國散戶向來以熱中短炒、追捧高風險產品而著稱。加上低利率環境，以及政府針對疫情採取大規模刺激措施，都吸引散戶尋找投資出路。有分析師將散戶的高漲情緒，部分歸因於SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）7月上市後急升，以及韓國男團防彈少年團（BTS）的經紀公司Big Hit Entertainment準備以40億美元的估值上市。

Kakao Games去年收入3910億韓圜（約25.6億港元），經營利潤為350億韓圜（約2.3億港元）。今年上半年的經營利潤按年升63.7%至287億韓圜（約1.9億港元）。值得注意的是，螞蟻集團和騰訊(0700)很早就對Kakao進行戰略投資。螞蟻集團於2017年為Kakao Pay注資2億美元。騰訊早於2012年投資Kakao，獲13.84%股份，此後又成為Kakao Bank的第二大股東，另在2018年入股Kakao Games。

（綜合報道）

[國際金融]