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蘋果反擊 控Epic違拆帳合約

【明報專訊】蘋果與騰訊控股（0700）有份持股的熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games的訟戰升級。蘋果已入稟美國加州北區聯邦地方法院，反訴Epic涉嫌違反與蘋果App Store的拆帳合約，要求Epic支付懲罰性賠償。

斥破壞iOS生態系統 要求賠償

蘋果描繪自己是Epic精心設局下的受害者，抨擊Epic將自己形容為現代羅賓漢，其實只是不想為自己從App Store所獲的巨大利益付出代價。《要塞英雄》自2018年在App Store上架後，下載量約1.3億次。Epic從其與蘋果的交易中，賺取超過6億美元。

這次爭端的焦點，是蘋果對智能手機軟件有多大的控制權。蘋果的入稟狀稱，Epic公然無視合約承諾，以及其一些不當行為，對蘋果造成重大傷害，若Epic的行為不受約束，將威脅iOS生態系統的存在。蘋果的訴訟文件稱，在任何時候，蘋果的行為都是合理的，希望促進合法的商業利益，鼓勵商業競爭。

Epic上月引入新的遊戲內購買方式，試圖繞過App Store的抽佣制度。蘋果指其違反App Store規定，把《要塞英雄》下架。Epic隨即起訴蘋果違反壟斷條例。Epic上周五向法院提出請求，爭取讓《要塞英雄》重返App Store。Epic表示，這場爭端開始以來，使用iOS的《要塞英雄》每日活躍用戶已大幅減少。

根據研究機構Sensor Tower的數據，今年1至7月，App Store通過軟件內購買及訂閱等，在全球創造近390億美元收入。

（綜合報道）

[國際金融]

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