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科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％

【明報專訊】美國大型科技股連跌3個交易日後，昨早段止跌回升。過去3個交易日合共蒸發逾1萬億美元市值的美國六大科技股facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google及電動車大廠特斯拉（Tesla）早段領漲，其中特斯拉的股價報復式反彈一成。以科技股為主的納指，雖在過去3個交易日回落一成，以史上最快的速度落入調整區域，但昨早段反彈逾2.7%。道指早段升逾500點，標普500指數升逾2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前上漲1.8%。

網上交易平台ThinkMarkets的分析師Fawad Razaqzada稱，市場情緒平靜了很多，大市出現了數周前就應該進行的調整，部分投資者開始查詢應否趁低吸納。CNBC節目《Mad Money》的名嘴主持克拉默（Jim Cramer）在內的投資者亦認為，是時候謹慎挑選一些股票。景順首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）稱，近日的波動並非修正，而是健康的整固。美股昨早段的反彈，反映英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新冠疫苗測試挫折等利淡消息，未有引起市場太大的反應。科技股早前的沽壓，源於市場人士憂慮它們的估值被推高至不可持續的水平。即使近日出現回調，納指比3月低位仍上漲六成以上。

分析：部分投資者趁低吸納

對冲基金名宿、索羅斯的軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）呼籲投資者保持謹慎，因為大市受聯儲局的刺激措施所推動而處於瘋狂狀態，他不能預測大市短期內的走向，「我不知它會升10％，還是跌10％，但未來數年的市况將極具挑戰」。

他說：「每人都喜歡參加派對……但派對過後無可避免出現宿醉。我們目前正處於瘋狂的狀態。市場人士鼓勵公司拆股，然後公司的股價因此上漲幾成。」以特斯拉為例，自8月11日宣布股票分拆後，至8月底分拆生效期間，股價升了八成以上。

特斯拉股價周二收市跌21%，創其歷來最大單日跌幅。不過市場人士期望特斯拉的上海超級工廠可提前生產Model Y，特斯拉昨早段股價急升。

巴郡43億入股雲端平台Snowflake

雖然科技股近期趨於波動，不過「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡卻決定投資即將IPO的雲端數據平台Snowflake。根據Snowflake的申報文件，巴郡及企業軟件服務商Salesforce同意以IPO價格，各購入其價值2.5億美元（19.4億港元）的股份。以IPO預估價格區間（75至85美元）的中間值80美元計算，巴郡與Salesforce將各自購入約310萬A類股票。此外，巴郡還將通過次級市場，向Snowflake前股東購入約400萬股A類股票。

倘若兩筆交易完成，巴郡將花費約5.5億美元（約43億港元）購入逾700萬股Snowflake，相當於其在外流通A類股的19%。Snowflake是今年最矚目的IPO計劃之一，若以每股80美元定價，其市值將達223億美元（約1739億港元），較2月的估值高出近100億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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