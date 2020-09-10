恒生科指5連跌 曾失守7000點

【明報專訊】恒生科技指數昨日未止跌，早段曾跌217點或3%，曾失守7000點，午後小米（1810）回升，科指跌幅一度收窄至不足40點，收市報7015點，跌107點或1.51%。指數連跌5日，為推出以來最長的連續跌浪。周初支持恒指的金融股回調，恒指昨跌0.63%或155點，收報24,468點，見近1個月新低，主板成交縮減至1207億元。