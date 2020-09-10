恒生科指5連跌 曾失守7000點

【明報專訊】恒生科技指數昨日未止跌，早段曾跌217點或3%，曾失守7000點，午後小米（1810）回升，科指跌幅一度收窄至不足40點，收市報7015點，跌107點或1.51%。指數連跌5日，為推出以來最長的連續跌浪。周初支持恒指的金融股回調，恒指昨跌0.63%或155點，收報24,468點，見近1個月新低，主板成交縮減至1207億元。
恒指夜期轉高水37點
納指周二大跌4%，但蘋果、Tesla等科技股在昨日盤前回升，美股昨晚開市上升，截至晚上10時半，恒指夜期轉高水報24,506點，高水37點。
昨以小型科技股跌幅較大，恒騰網絡（0136）跌16.11%，為表現最差科指成分股。大型科技股續弱，騰訊（0700）跌0.89%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）均跌逾2%。蘋果確認將於下周三凌晨舉行年度發布會，預期將會發布iPhone 12，舜宇（2382）和瑞聲（2018）均升0.8%。
另外，新東方在線（1797）開市前公布，向控股股東新東方及主席俞敏洪，以每股3.87美元配售5943.2萬股，較前日收市折讓7.3%，淨額籌17.81億元，所得用作改善營銷、升級設施等用途。該股昨日不跌反升3.71%，報33.55元，為表現最佳科指成分股。