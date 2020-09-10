經濟

日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁

【明報專訊】美國繼打擊TikTok和騰訊（0700）等中資科技企業後，中芯國際（0981）或成下一個目標。據日經亞洲引述消息人士報道，中芯啟動「B計劃」，嘗試製造全國產晶片。中芯將與半導體製造公司長江存儲合作，在不依靠國外設備下，目標在今年試產40納米晶片，計劃在未來3年內以相同基礎製造更先進的28納米晶片。早前制裁消息一度拖累其股價在周一跌23％，昨日中芯股價跌2％，收市報18.42元。

明報記者 陳麗歡

中國一直致在提升自家半導體生產技術，會為製造商提供基金支援， 長江存儲亦是其一。長江存儲據稱是中國首家3D NAND型快閃記憶體製造商，與中芯制定目標後，長江存儲亦將上調使用國產設備和材料的目標，由目前30％提升至70％。長江存儲大股東為紫光集團，而紫光為清華大學旗下公司。

中芯擬今年試產7納米晶片

美國軟件和設備是全球生產半導體製造主要核心，例如三星和台積電都是使用美國設備。報道指出，中國晶片業者已經從美國Applied Material等公司，囤積相當於好幾年庫存。若日後沒有美國設備，大多數晶片製造商將面臨更高成本和性能下降問題。中芯計劃今年試產7納米晶片，若使用全國產設備，目標是今年生產40納米晶片，較其目前狀况大為落後。

儘管40納米晶片無法與最新智能電話、筆記本電腦和服務器處理器競爭，但仍可被電視、監控攝像機晶片和圖像感應器的製造商使用。據報道引述台北國防安全研究所所長蘇紫雲提及，採用28納米生產的智能電話晶片性能，將會比蘋果即將推出的5G手機落後7年。在全球生產晶片領先的台積電，現可量產5納米晶片給市場，亦已選址建2納米晶片廠。

台積電現可量產5納米晶片

野村證券分析師Donnie Teng表示，中芯最大客戶是華為，佔其收入的20％，是次推動中芯用更多本土半導體生產設備，可惜進展緩慢。他又稱，以生產28納米技術而言，中國設備目前只能供應兩成需求，中芯更需要依靠日本、韓國和歐洲供應商，從而建立一條非美國生產線。

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