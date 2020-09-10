27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」

70.6%指「沒有從中國轉移生產線打算」

根據調查，70.6%受訪者表示「沒有從中國轉移生產線的打算」，而計劃將生產活動「從中國轉移至非美國的海外地區」的企業佔14%。縱觀所有行業，悲觀情緒最濃的當屬「硬件技術、軟件與科技服務」行業和「藥品、醫療器械與生命科學」行業，兩個行業內分別有50%和42.9%的企業認為貿易緊張局勢將「無限期延續」。

有逾26.6%企業計劃減少投資

調查結果又顯示，中國在各行業全球投資計劃內的重要度均有所下滑。以零售業為例，僅有19.5%的零售企業將中國視為其全球投資計劃首要目的地。因應年初受新冠疫情影響而導致的國內經濟疲軟，計劃加大投資的企業比例（28.6%）按年跌18.6個百分點。另外，即使中國進一步改善內外資企業融資環境，仍有逾26.6%的企業計劃減少投資。

相關調查於6月16日至7月16日進行，共計收到來自346位會員企業代表的回覆，其中有超過200家在中國設有生產線或通過外包業務進行本土生產製造的企業。