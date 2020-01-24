LVMH取消收購Tiffany

Tiffany擬狀告LVMH故意拖延交易

LVMH更反過來指控是Tiffany推遲了交易，稱集團在決定取消協議前，Tiffany已將交易完成日期從原定的11月24日延後；此外，LVMH又透露，法國政府已以美國關稅計劃為由，要求集團把收購Tiffany的交易延至明年1月6日之後。

較早前，《金融時報》引述知情人士稱Tiffany已向美國特拉華州法院提訴，要求LVMH於11月24日前完成交易。Tiffany指出，LVMH以美國民眾對警察暴行的抗議和新冠肺炎疫情為由拖延交易，意圖壓低收購作價。

LVMH是在去年11月與Tiffany達成協議，以每股135美元，即總共逾162億美元收購Tiffany，創下LVMH最大金額收購紀錄，雙方原本預計最快可於今年中完成交易，但新冠肺炎疫情重創零售業，令交易添上變數並一拖再拖，現在交易更告吹。