經濟

中國8月通脹回落 PPI跌幅收窄

【明報專訊】國家統計局昨日公布，8月份居民消費價格指數（CPI）按年升2.4%，較上月下降0.3個百分點，符預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）則按年跌2%，雖較預期跌1.9%略差，但較上月跌幅收窄0.4個百分點。

食品價格按年升11.2% 豬肉升逾52%

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，CPI當中，食品價格按年上升11.2%，其中豬肉價格升52.6%，升幅比7月大幅回落33.1個百分點；鮮菜價格因洪災影響而上升11.7%，升幅擴大3.8個百分點。

PPI按年跌2% 較預期跌1.9%略差

PPI方面，工業生產持續向好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上升勢頭，推動PPI跌幅持續收窄。但從按月看，PPI上漲0.3%，漲幅比前月回落0.1個百分點。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有17個，比上月減少4個；下降的18個，按月增加3個。

京東集團副總裁、京東數科研究院首席經濟學家沈建光指出，在供需平穩前提下，CPI逐步回落、PPI低位向上，不存在明顯的通脹或通縮風險。展望未來幾個月，CPI將因高基數影響而進入快速回落時期，第四季可能降至1%以下；PPI方面，儘管工業品需求有望保持，但考慮到油價再度走弱，終端需求仍然不足，年內或難以重回正增長。

相關字詞﹕豬肉價格

上 / 下一篇新聞

美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定
美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定
美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂
美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂
辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜
辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜
五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起
五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起
珈琳幼稚園35萬租Neway屯門新墟舊址
珈琳幼稚園35萬租Neway屯門新墟舊址
工銀10.8厘定存息 挑戰虛擬銀行 WeLab高息優惠昨生效 一度「死機」
工銀10.8厘定存息 挑戰虛擬銀行 WeLab高息優惠昨生效 一度「死機」
Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記
Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記
百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬
百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬
廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」
廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」
長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建
長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建
花旗料港銀削派息最多38%
花旗料港銀削派息最多38%
LVMH取消收購Tiffany
LVMH取消收購Tiffany
27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」
27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」
阜博授購股權予TikTok前CEO
阜博授購股權予TikTok前CEO
官媒批創業板現炒作歪風
官媒批創業板現炒作歪風
日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁
日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁
恒生科指5連跌 曾失守7000點
恒生科指5連跌 曾失守7000點
科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％
科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％
蘋果反擊 控Epic違拆帳合約
蘋果反擊 控Epic違拆帳合約
Kakao Games上市 凍資7506億
Kakao Games上市 凍資7506億
張兆聰：煤氣已反映利淡 現價吸引
張兆聰：煤氣已反映利淡 現價吸引
李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇
李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
買名車兩遇故障 富豪告大昌行
買名車兩遇故障 富豪告大昌行
恒隆地產撥250萬紓困 淘大花園10月管理費減半
恒隆地產撥250萬紓困 淘大花園10月管理費減半
劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持
劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持
周顯：估選情比疫情更實際
周顯：估選情比疫情更實際
湯文亮：問人借錢更易獲支持
湯文亮：問人借錢更易獲支持
雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途
雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途
「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代
「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代
麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好
麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好
灣區須知：跟打工收入差距大 鼓勵年輕人創業
灣區須知：跟打工收入差距大 鼓勵年輕人創業