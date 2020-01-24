中國8月通脹回落 PPI跌幅收窄

食品價格按年升11.2% 豬肉升逾52%

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，CPI當中，食品價格按年上升11.2%，其中豬肉價格升52.6%，升幅比7月大幅回落33.1個百分點；鮮菜價格因洪災影響而上升11.7%，升幅擴大3.8個百分點。

PPI按年跌2% 較預期跌1.9%略差

PPI方面，工業生產持續向好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上升勢頭，推動PPI跌幅持續收窄。但從按月看，PPI上漲0.3%，漲幅比前月回落0.1個百分點。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有17個，比上月減少4個；下降的18個，按月增加3個。

京東集團副總裁、京東數科研究院首席經濟學家沈建光指出，在供需平穩前提下，CPI逐步回落、PPI低位向上，不存在明顯的通脹或通縮風險。展望未來幾個月，CPI將因高基數影響而進入快速回落時期，第四季可能降至1%以下；PPI方面，儘管工業品需求有望保持，但考慮到油價再度走弱，終端需求仍然不足，年內或難以重回正增長。