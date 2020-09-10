經濟

花旗料港銀削派息最多38%

【明報專訊】今年上半年本港受疫情影響，多家本地銀行中期派息按年減少雙位數。花旗發表報告指出，因為銀行盈利減少，即使假設今年派息比率不變，估計港銀全年派息將減少12%至38%，而且金管局似乎建議銀行限制派息比率，以保留資本應付宏觀經濟不確定性。花旗亦估計匯控（0005）和渣打（2888）有機會在今年第四季度恢復派息，不過受盈利減少影響，估計匯控末期息將按年減派四成至0.31美元。

因為宏觀經濟和客戶的信貸評級下調，令銀行上半年預期信貸損失急增。花旗指出，今年上半年港銀的信貸損失之中，有36%至56%與第一和第二階段的預期貸款損失有關。不過，花旗指出，下半年經濟衰退速度放慢，因此以模型計算的預期貸款損失已經見頂，及後信貸損失將由有實際減值證據的第三階段信貸損失帶動，並可能因貸款暫停和政府支持措施延遲惡化速度。該行認為，渣打和匯控信貸質素最有改善空間。

估計第四季息差見底

淨息差方面，因美元和港元拆息按季分別下降1.05和0.81厘，令港銀第二季息差按季跌0.2至0.3厘。花旗認為雖然淨息差在第三季繼續受壓，不過會在第四季穩定下來，而第三季手續費收入會因社交距離規定繼續減少。花旗較看好國際銀行股，因為現時已經下跌不少，出現買入機會。該行看好的順序為渣打、東亞（0023），評級為「買入」；匯控和中銀香港（2388）為「中性」；恒生（0011）和大新（2356）評級則為「沽出」。本地銀行股昨跟隨大市下跌，渣打跌1.67%，匯控跌0.91%，恒生跌0.33%，中銀及大新銀行無升跌，東亞則升0.1%。

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