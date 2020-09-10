經濟

長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建

【明報專訊】長和（0001）在以色列的投資再度被傳捲入政治事件。據以色列《國土報》引述消息報道，在美國向以色列施壓下，長和正研究出售所持當地電訊商Partner Communication約27%股權。長和回覆查詢確認正尋求出售Partner股權，並指11年前已開始尋求出售Partner股權，但最初及後來接手的買家均是向長和借款收購，但都未能償還欠款，令股權至今仍未「甩身」。

明報記者 陳偉燊

長和昨日收市報48.75元，股價跌0.71%。據《國土報》引述消息稱，長和擬出售其在以色列第二大流動通訊商Partner的持股，並指美國向以色列施壓，要求中資企業遠離基礎設施合同。

隨着接手Partner股份的美國猶太裔媒體大亨Haim Saban未能解決上手買家欠負長和3億美元債務，Partner的27.16%控股權重回長和手上，並重新申請相關電訊牌照。

惟報道引述長和在以色列發言人稱，鑑於目前地緣政治形勢，料將不獲發牌照。報道指長和正研究出售Partner股權，惟過程未必太快達成。以昨日收市價計，Parnter市值約25.21億以色列新謝克爾（約57.46億港元），其中長和持股市值約15.61億元。

涉Partner Communication約27%股權

翻查資料，和黃早於2009年8月透過旗下和記國際電訊，以約13.81億美元（約107.06億港元）出售Partner約51.31%股權予以色列Scailex Corporation，當中有3億美元款項由Scailex以一份擔保債務票據抵付。是次長和待處理的Partner股份，便是與Scailex早年欠負的擔保債務票據有關。

長和回應指出，Partner的原買方（即Scailex）在2009年收購Partner 股權時，曾以該批股權作擔保向長和「賒數」3億美元。但由於Scailex以至後來取代的新買家都未能償還貸款，因此以色列法院去年任命接管人，督促欠債人向長和還債。長和指出，自2009年售股後，策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售其Partner股權。

長和：11年前已尋求出售Partner股權

長和系近年在國際擴張，但是隨着國際地緣政治緊張，致屢次遇阻。此前長和旗下的和黃水務在今年中競投總值116.26億元的以色列Sorek B海水化淡廠，亦因為美國介入致未能中標。

另長和系發動763.63億元競購澳洲燃氣管道商APA時，亦因為被澳洲政府部門指收購建議不符國家利益而告吹（見表）。

相關字詞﹕金剛戰士 和記國際電訊 長和

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