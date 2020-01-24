經濟

廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」

【明報專訊】自媒體營銷商樂享互動（6988）今日起招股，下周二（9月15日）中午12時截止，預計9月23日掛牌，招股價介乎2.14元至3.21元，每手1000股入場費3243.35元。公司將全球發行5.437億股，最多集資17.45億元。

入場費3243元 最多集17億

公司向遊戲、網絡文學、小程序等平台提供廣告營銷服務，通過微信公眾號、網紅（港稱KOL，關鍵意見領袖）等發放，並收集數據優化流程。公司去年全年盈利6736萬元人民幣，毛利率23.7%。今年首季有91%收入來自微信流量，6.4%來自短片平台。

獲美國阿布扎比知名基金入股

公司引入4名基礎投資者，包括美國投資者Terren Peizer家族基金、阿布扎比資本集團（ADCG），各認購1000萬美元；嘉實基金認購500萬美元；移卡（9923）認購200萬美元。內地官媒環球網日前更罕見發文評論，大讚樂享互動為「中國版TTD」，背靠內地自媒體浪潮。TTD（The Trade Desk）為美國廣告科技營銷巨頭，於納斯達克交易所掛牌，現時市值196億美元。

樂享互動主席兼行政總裁朱子南昨日亦表示，相信因公司業務模式與TTD類似，獲得投資者Peizer青睞，並引薦阿布扎比王子投資。他表示，未來發展重點之一為TikTok平台流量。他表示，目前收入全部來自國內，未來或在東南亞地區、俄羅斯發展，雖然美國、印度打壓TikTok，但料未來3年內對公司也不會產生影響。

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