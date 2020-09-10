經濟

百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬

【明報專訊】內地連鎖餐飲巨頭百勝中國（9987）今日掛牌，作為首家根據上市改革第二上市的傳統行業公司，昨暗盤股價表現頗為慘淡，孖展大戶恐勁蝕逾百萬元。百勝中國昨日暗盤挫3%，報399.2元，每手帳面蝕約600元。至於每張價值3.96億元的「頂頭槌飛」，若借盡九成孖展，以昨日暗盤價計算，帳面更蝕逾104萬元。該股上周已公布，每股定價412元，截至昨夜9時40分，港股兌美股有輕微0.6%溢價。

至昨晚招股價輕微溢價0.6%

百勝中國上周五美股插水3.8%，本周二（8日）延續跌勢，再挫2.8%。昨夜美股開市後則回升0.9%，報52.82美元。該股本次公開發行超購51倍，一手中籤率25%，14手便穩中一手。

因派貨較為慷慨，加上股價走勢疲弱，令孖展大戶本次損失更慘重。

以6張「頂頭槌飛」為例，大戶每人認購83.8萬股，便各獲派70.35萬股。假設於券商借盡九成孖展，本次計息期5日，孖展息便要14萬元。

原本百勝中國首日升14%可打和，但現時連本帶息則大幅虧損。

傳世紀互聯萬國數據等回流上市

連同百勝中國，第二上市股份至今已有4隻，其中除百勝外，其他3隻科技股上市至今均較招股價上升。不過，近期科技股陷入跌市陰霾，3隻股份升幅均蒸發不少。阿里巴巴（9988）上市以來累升49.5%，京東（9618）累升31%，網易（9999）累升16%（見表）。中概股第二上市仍帶來憧憬，續傳出有望回港的股份包括兩數據中心運營商世紀互聯（21vinet）及萬國數據（GDS）、中通快遞、內地教育機構新東方等。

農夫山泉納恒生綜指 待批北水交易

前日上市的大熱新股農夫山泉（9633），昨日微升0.3%，收市後獲納入恒生綜指符合港股通初步資格，成份股將於9月21日收市後作出變動，次日生效。至於能否獲「北水」交易，仍有待上、深交所通知。恒指公司昨日公布，因符合快速納入指數規則要求，農夫山泉獲納入綜指中的綜合行業指數—必需性消費、綜合大型股指數、綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造及服務業指數。

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