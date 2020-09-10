Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記

Mox表示將推出扣帳卡Mox Card，透過簡單步驟就可增值，並可即時在網上消費，Android用戶亦可透過Google Pay於其商戶消費。

100萬以下活期年息1厘

該行又表示，客戶於Mox存款100萬元或以下，可賺取活期年利率1厘，且每日發放利息。此外，所有Mox Card的合資格消費，可享1%無上限CashBack回贈；而且，由即日起至今年底，惠顧於Mox創始商戶，可專享5%超級CashBack，最高回贈金額1000元。所有CashBack可獲得即時計算，每日直接存入戶口。用戶亦可在儲蓄戶口建立及命名不同的「目標」，實時追蹤儲蓄進度。

該行表示，因應市場對限量版金屬Mox Card（圖）的反應熱烈，決定將原本首3000名成功開戶的預先登記用戶才可獲發的資格，擴展至在今年5月4日至6月30日預先登記並成功開戶的用戶。