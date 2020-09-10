工銀10.8厘定存息 挑戰虛擬銀行 WeLab高息優惠昨生效 一度「死機」

須薦9人開戶 起存額8萬

要享有工銀亞洲的10.8厘息率優惠，申請人須為全新客戶，以手機的特定渠道作e開戶，並在開戶後須使用專屬推薦人代碼，推薦多9人開戶；全數10人成功開立本金8萬元的3個月港元定期存款，才可享優惠。

符所有條款 3個月袋2160元

除「10人同行」外，工銀亦推3人及5人同行優惠，即推薦2人或推薦4人開戶，並成功開立8萬元的3個月港元定期存款後，分別可享5.2厘及8.8厘的年利率，即存款期可賺利息約1040元及1760元。

另外，本港虛銀WeLab Bank昨日推出高達9.8厘的「快閃GoSave飄移定期存款」年利率優惠，最高存款額1萬元，存款期為2個月，即期內賺息163元；內容是每日會有一班限定版的「GoSave飄移定存小巴」，只要登上該小巴，定存息便可達9.8厘，但該「小巴」將不定期、隨時出現。惟該行昨天中午一度「死機」，客戶無法登入應用程式（App）。WeLab Bank回應指，由於上述定存活動反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，部分客戶登入時受到短暫影響。

虛擬銀行高息搶客，引發傳統銀行跟進。而事實上，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）低企，目前大部分銀行的港元定存息率均低於1厘，例如匯豐最高只有0.5厘，渣打及中銀（2388）更低。昨日僅有個別銀行再跟進，大新（2356）連續兩天上調3個月至6個月以下存息，昨日最高達1厘，惟最少需存入500萬元；東亞（0023）則將138天定存的年息再下調至0.71厘（見表）。

HIBOR低企 存息普遍不足1厘

昨1個月HIBOR微跌0.55點子（100點子等於1厘）至0.38339厘，一周及兩周拆息亦分別跌3點子及2.5點子，至0.16厘及0.23厘，反映新股資金解凍後，市場流動性回復充裕。港匯最高見7.7501，再貼近強方兌換水平。

明報記者 蔡穎霖