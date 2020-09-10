經濟

工銀10.8厘定存息 挑戰虛擬銀行 WeLab高息優惠昨生效 一度「死機」

【明報專訊】近月虛擬銀行時有高息定存吸客，但鮮見傳統銀行跟進。然而，昨日匯立銀行（WeLab Bank）推出高達9.8厘的港元定存年利率優惠後，工銀亞洲同日出招勁撼，推出手機銀行多人同行「e開戶」優惠，每人最高可享10.8厘的3個月港元定期存款特惠年利率。若以本金要求8萬元計算，即存款期完成後可賺利息約2160元。市場人士指，兩銀行銳意搶奪新股農夫山泉（9633）及百勝中國（9987）的大批解凍後的退款。

須薦9人開戶 起存額8萬

要享有工銀亞洲的10.8厘息率優惠，申請人須為全新客戶，以手機的特定渠道作e開戶，並在開戶後須使用專屬推薦人代碼，推薦多9人開戶；全數10人成功開立本金8萬元的3個月港元定期存款，才可享優惠。

符所有條款 3個月袋2160元

除「10人同行」外，工銀亦推3人及5人同行優惠，即推薦2人或推薦4人開戶，並成功開立8萬元的3個月港元定期存款後，分別可享5.2厘及8.8厘的年利率，即存款期可賺利息約1040元及1760元。

另外，本港虛銀WeLab Bank昨日推出高達9.8厘的「快閃GoSave飄移定期存款」年利率優惠，最高存款額1萬元，存款期為2個月，即期內賺息163元；內容是每日會有一班限定版的「GoSave飄移定存小巴」，只要登上該小巴，定存息便可達9.8厘，但該「小巴」將不定期、隨時出現。惟該行昨天中午一度「死機」，客戶無法登入應用程式（App）。WeLab Bank回應指，由於上述定存活動反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，部分客戶登入時受到短暫影響。

虛擬銀行高息搶客，引發傳統銀行跟進。而事實上，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）低企，目前大部分銀行的港元定存息率均低於1厘，例如匯豐最高只有0.5厘，渣打及中銀（2388）更低。昨日僅有個別銀行再跟進，大新（2356）連續兩天上調3個月至6個月以下存息，昨日最高達1厘，惟最少需存入500萬元；東亞（0023）則將138天定存的年息再下調至0.71厘（見表）。

HIBOR低企 存息普遍不足1厘

昨1個月HIBOR微跌0.55點子（100點子等於1厘）至0.38339厘，一周及兩周拆息亦分別跌3點子及2.5點子，至0.16厘及0.23厘，反映新股資金解凍後，市場流動性回復充裕。港匯最高見7.7501，再貼近強方兌換水平。

明報記者 蔡穎霖

上 / 下一篇新聞

美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定
美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定
美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂
美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂
辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜
辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜
五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起
五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起
珈琳幼稚園35萬租Neway屯門新墟舊址
珈琳幼稚園35萬租Neway屯門新墟舊址
Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記
Mox Bank開業 暫邀首批3000人預先登記
百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬
百勝中國暗盤跌3% 頂頭槌飛恐蝕逾百萬
廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」
廣告營銷商樂享互動招股 官媒稱「中國版TTD」
長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建
長和認求售以色列電訊商股份 媒體指美國施壓 促中資遠離基建
花旗料港銀削派息最多38%
花旗料港銀削派息最多38%
中國8月通脹回落 PPI跌幅收窄
中國8月通脹回落 PPI跌幅收窄
LVMH取消收購Tiffany
LVMH取消收購Tiffany
27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」
27%在華美企料中美緊張局勢會「無限期延續」
阜博授購股權予TikTok前CEO
阜博授購股權予TikTok前CEO
官媒批創業板現炒作歪風
官媒批創業板現炒作歪風
日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁
日媒：中芯今年全國產40納米晶片 伙長江存儲應對美國制裁
恒生科指5連跌 曾失守7000點
恒生科指5連跌 曾失守7000點
科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％
科技股領漲 道指早段大升 特斯拉反彈一成 納指飈近3％
蘋果反擊 控Epic違拆帳合約
蘋果反擊 控Epic違拆帳合約
Kakao Games上市 凍資7506億
Kakao Games上市 凍資7506億
張兆聰：煤氣已反映利淡 現價吸引
張兆聰：煤氣已反映利淡 現價吸引
李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇
李曉佳：賣甩新巴城巴的幕後編劇
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
技術取勝：煤氣11.2元成短線支持
買名車兩遇故障 富豪告大昌行
買名車兩遇故障 富豪告大昌行
恒隆地產撥250萬紓困 淘大花園10月管理費減半
恒隆地產撥250萬紓困 淘大花園10月管理費減半
劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持
劉思明：趁包裝食品股調整 小敲日清能守支持
周顯：估選情比疫情更實際
周顯：估選情比疫情更實際
湯文亮：問人借錢更易獲支持
湯文亮：問人借錢更易獲支持
雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途
雷鼎鳴籲研明日大嶼 扭供不應求預期 填海可間接逼農地棕地改用途
「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代
「鍊實」土地供應政策 源於董建華年代
麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好
麥玲玲：深圳兩三月一變 愈變愈好
灣區須知：跟打工收入差距大 鼓勵年輕人創業
灣區須知：跟打工收入差距大 鼓勵年輕人創業