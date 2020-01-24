五礦蔚藍東岸最快下月推 開放式230呎起

方俊續指，項目正待批預售樓花同意書，預計最快下月底至11月初推售，將參考同區及啟德物業的價格，而項目示範單位設於東九龍。展望未來樓市，他指在低息環境下，「揸資產好過現金」，預計樓市將平穩發展。五礦地產香港總部營運總監羅耀榮透露，集團亦在港物色其他發展機會，如競投官地，期望未來發展的項目，與蔚藍東岸發展規模相若，即可發展樓面約50萬方呎。

藝里坊‧2號住戶可租借DECATHLON用品

另一邊廂，日前已上載樓書的恒地（0012）西營盤忠正街藝里坊．2號，銷售如箭在弦。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目的示範單位接近完工，預計本周對外開放，最快本月推售。

韓又指，項目會所命名為Club Glamp，面積3953方呎，而綠化園林達1469方呎，合共5422方呎，採用綠化設計概念，提供16項設施。恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，集團與法國大型連鎖運動用品店DECATHLON合作，為住戶搜羅露營用品，並提供租借服務，以照顧住戶所需。

此外，綜合市場資訊，新盤昨日錄約8宗成交，其中嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田皓畋，錄得本月首宗一手成交，透過招標以3022.5萬元售出10座2樓A室，屬實用894方呎連218方呎平台特色戶，實呎3.38萬元。