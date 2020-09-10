辣稅宗數跌逾兩成 連升3個月斷纜

連續3個月維持逾10億水平

三大辣稅中，涉及BSD成交有42宗，比7月79宗大跌46.8%，並為5月錄得32宗新低。不過，BSD稅款卻由7月份1.436億元上升61.8%，至上月2.324億元，並為今年2月2.351億元後新高。

此外，疫情窒礙投資者入市，上月涉及DSD成交1346宗，比7月1716宗少21.6%，其中涉及DSD非住宅物業成交宗數按月跌18.7%，至1171宗，為今年5月1014宗後最少，而涉及非住宅物業DSD稅款有3.024億元，按月更下跌21.8%。另上月SSD成交共有30宗，比7月份減少3宗或9%，惟所涉稅款則按月多53.7%，至2030萬元，為去年8月2250萬元後約一年新高。

反映第三波疫情對樓市影響

不過，近日新冠肺炎疫情近日漸見緩和，樓市交投回升外，部分屋苑更錄得高價成交。利嘉閣助理分區經理曾淑貞指，紅磡海濱南岸1座高層D室，實用面積約589方呎，3房間隔，享海景，近日連租約以1250萬元成交，實呎21,222元。據悉去年6月屋苑7座高層C室，實用590方呎，間隔及面積均與上述單位相若，亦屬海景單位，以1300萬元易手，實呎22,034元，創下屋苑最高成交價和呎價紀錄，而是次成交單位僅較該成交低約4%。原業主2010年598萬元買入，帳面獲利約652萬元或逾1倍。

市場消息亦指，半新盤何文田皓畋，位於9座低層F室，實用面積581方呎，2房間隔，新近以1180萬元易手，實呎20,310元，較屋苑同類單位市價低約5%。原業主2017年初以1232萬元一手購入上址，持貨3年多，帳面蝕約52萬元或4%，若連同使費等計料實蝕約110萬元或9%。