經濟

美資基金高層2.85億購香島道屋 實呎9萬破頂

【明報專訊】雖然近期部分豪宅以低價成交，但仍有個別名人以高價入市，其中美資私募基金KKR大中華區總裁楊文鈞及相關人士，早前以實呎超過9萬元購入南區香島道40號一幢洋房，創屋苑呎價新高；此外，日本城創辦人劉栢輝（Peter）上月亦以近1.8億元購入南豐深水灣徑8號一個單位，更豪付2694萬元辣稅。

土地註冊處資料顯示，上月以2.85億元成交的南區香島道40號B號洋房，實用面積3148方呎，實呎90,534元。買家為KKR大中華區總裁楊文鈞等，並以首置名義入市，只需付樓價4.25%印花稅，即涉約1211萬元。原業主2005年以1.48億元購入，持貨15年，帳面獲利1.37億元或近1倍。

日本城劉栢輝購深水灣徑8號 付2694萬辣稅

另外，在疫情下，家品店生意並無太大影響，部分家品店老闆更在疫市下巨額入市豪宅。

土地註冊處資料顯示，深水灣徑8號2座8樓D室，上月底以1.796億元售出，單位實用面積2865方呎，實呎62,688元，買家為劉栢輝，即日本城創辦人，而今次劉栢輝入市，需付樓價15%辣稅，涉及2694萬元。

雲暉3房7.2萬續租 重返6年前價

不過，豪宅租金卻見下跌。土地註冊處顯示，跑馬地雲暉大廈C座中層02室，實用面積1304方呎，3房間隔，上月以月租7.2萬元獲租客續租兩年，租約期至2022年8月，實用呎租約55元。

資料顯示，該名租客2014年以7.1萬元租用該單位，2016年續租時未有加租，至2018年再續租，月租7.6萬元，最新租金較對上一份租約減租4000元或5%，並貼近2014年水平。單位業主於2011年以2935萬元購入，現租金回報約2.9厘。

相關字詞﹕豪宅減租 雲暉大廈 劉栢輝 日本城 深水灣徑8號 香島道40號 楊文鈞

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