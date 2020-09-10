美領館壽山村道屋地接納一標書 稱年底完成交易 強調純商業決定

明報記者 林可為、林尚民

美國領事館發言人接受本報查詢時回應指，美國國務院轄下的海外物業運作局（OBO），會定期審視美國政府在海外物業資產，作為美國政府環球投資的一環；至於早前推出招標的港島壽山村道37號屋地物業，已於今年7月31日截標，確認獲得數名準買家入標，美國政府已接納其中一份標書，同時已將其他未符要求的入標者排除在外，預計今年12月31日完成交易，現時不會再就今次招標作評論。

發言人續指，今次推出壽山村道37號屋地招標，純屬海外物業運作局的商業決定，屬環球投資一環，並不影響美國領事館各方面的運作。

業界料年底前或再與潛在買家洽商

上述壽山村道屋地由美國政府於1948年購入，地盤面積約94,796方呎，可建樓面約47,397方呎。項目推出標售時，市場估值最高47億元，每方呎樓面地價約10萬元；另新買家亦可再補地價，把可建樓面提高至約71,097方呎。值得一提的是，上月市場曾傳出，長實（1113）有機會以28億元奪標，惟長實已經澄清指有關消息錯誤。

招標時市場最高估值47億

與此同時，有地產界人士指，美國領事館表示壽山村道37號屋地已接納一份標書，預計今年12月31日完成交易，可能還有意利用這3個月時間，再與其他潛在準買家洽商。不過，業界人士亦指，美方要求準買家須清楚列明公司全盤財務狀况、與世界各國的生意往來情况，細節複雜，對發展商入標意欲有一定影響。

卓悅主席赫蘭道大屋10億招標放售

中文大學經濟學系副教授莊太量估計，美方預計到12月31日方完成交易，可能是給予新買家時間，利用未來3個多月處理財務融資問題；此外，物業現時可能仍有小量領事館職員居住，未有全部搬走，需要時間處理撤走職員的工作。

另第一太平戴維斯表示，南區赫蘭道11號大屋招標，下月22日截標；物業實用10,977方呎，意向價10億元，以此計算，實呎約9.1萬元。翻查資料，上述物業由恒地（0012）2010年以6.6億元售予河北首富高彥明或相關人士，當年一度創下全港屋苑式洋房成交價最高紀錄。2016年物業「賣殼」售予卓悅（0653）主席兼大股東陳健文，當時有傳物業作價約8億元。至2018年，有指陳健文以12.5億元放售上述洋房，惟至今仍未售出，物業最新意向價較兩年前低2.5億元或20%，但仍較4年前買入價高約2億元或25%。