摩根資產管理：亞債受惠低息長期化

彭逸升表示，中美貿易戰及美國大選都是第四季市場主要關注議題，特別是現任美國總統特朗普支持率落後民主黨總統候選人拜登，相信會令美匯指數波動。由於經濟前景未明朗，亞債價格已經恢復一段長時間，並集中於個別領域如中國房地產發行的美元債券。同時中國政府在控制疫情較為決斷，故經濟率先開始復蘇。在投資級別方面，摩根資產管理基金特別留意資產負債穩健的公司。雖然息差由3月以來的高位確實已明顯收窄，但仍然是平坦的曲線，代表現時是買入中短期債券的好時機。

七成配置於投資級別債券及現金

何少燕表示，會繼續高度重視企業信貸基礎，該基金僅投資於擁有強大業務模式，強大管理和穩健運營現金流的公司。同時基金組合以投資級別債券為主，其中70%為投資級，30%為收益。彭逸升認為管理基金策略也注重發行機構可承受風險的能力，故為這些發行人做壓力測試，以確定他們是否能夠承受較長時間的抗疫措施，並應對潛在風險，例如新冠肺炎疫情的第三波和惡化的中美關係問題等。

其次，是關注一些技術因素，尤其是全球央行行動和政府刺激措施對這些發行人所在的亞洲經濟體和市場的影響。全球貨幣和財政政策行動的規模，時機和協調都是前所未有的。故管理基金時要考慮它們對債券市場的流動性和表現的深遠影響。該基金投資類別包括多個亞洲地區及類別多樣，如半官方債券、投資評級債及高收益債等，以真正多元化來降低投資組合風險，避免集中風險是在經濟低迷時期防範下行風險的最有效方法之一。

他們認為當前的環境為亞洲美元信貸提供了提供豐厚回報的機會，尤其是相對於歐美市場而言。彭逸升表示寬鬆政策利好亞債因素之一，但地緣政局與新冠疫情等問題依然困擾市場，為緩和經濟風險，各地央行及政府皆大刀闊斧推行貨幣及財政刺激措施，當中亞洲市場通脹料保持溫和，推行寬鬆政策的空間或更充裕，可望進一步利好債市。其中內地中央推出量代寬鬆政策，利率保持在2.95厘；印尼減息1厘，目前政策利率4厘；印度減息1.15厘，目前政策利率4厘。

低息以至零利率重臨，投資者要尋求收益殊非易事。亞洲債券的收益潛力普遍較環球其他地區債券可觀，不少資金流入亞債。何少燕表示，應對不同市况，應透過策略性外匯對冲，對亞洲貨幣做動態配置，包括人民幣及較高息貨幣（如印尼盾），以期適時管理風險及把握機遇。面對環球風險及不明朗市况，基金經理仍着眼於財政狀况靠穩、質素較佳的債券發行人，以期提升組合整體信貸質素，約70%配置於投資級別債券和流動資金，平均評級為BBB。

內地經濟景氣情况向好

就經濟面觀察，財新中國8月製造業PMI升至53.1，為2011年2月以來最高，突顯內地經濟景氣情况正以近10年來最快的速度擴張；中國官方PMI顯示，8月製造業擴張步調較慢。不過，兩份製造業PMI報告均顯示，中國製造業產出已連續6個月處於景氣擴張區間。從調查樣本企業反映，中國製造業繼續從年初爆發的新冠疫情中復蘇，客戶需求有轉強迹象。新訂單指標也是2011年2月以來最高，且是連續三個月擴張。其中看好內房、內銀及基建企業發行債券。印度、印尼8月製造業景氣也好轉。彭逸升看好印尼及印度債券前景，但對泰國及韓國債券看淡。

龍彩霞 明報記者

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