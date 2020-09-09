湯文亮：自願檢測 效果不大

有猶豫不會做檢測

截至昨日早上，已經超過120萬人做了檢測，如果順順利利，最少有200萬人做檢測，在不少醫護人員，教協教師以及立法會議員反對之下，有這個成績是相當理想，林鄭應該多謝一些有心人，他們不斷在facebook、WhatsApp等渠道發表檢測是絕無痛苦，與不支持檢測人士的宣傳不同，如果冇了這班人，我相信檢測的人數可能只得五成，因為有不少人相信，檢測是很痛苦而唔敢去做。

林鄭及一眾高官飲得杯落還飲得杯落，其實自願檢測的效果不大，大家千祈唔好話我潑冷水，在我讀大學時，波士頓有一間女子大學替學生做驗孕，不過是自願性，參加的女大學生超過九成幾，結果是無人懷孕，幾個月之後，有幾十個女生申請退學，理由是要生小朋友，管理層當時很奇怪，明明九成幾女大學生都沒有懷孕，剩下的幾個百分點點解懷孕比率咁高，理由很簡單，去做檢測的女大學生是百分百有信心沒有懷孕，有猶豫的當然不會去做檢測，如果大學強制檢測，即使只是在某一些學系推行，結果也不會全部女大學生沒有懷孕，所以，自願檢測效果不大。

若推強制檢測 確診比率必定急增

如果政府推行分區強制檢測，確診比率一定會大幅增加，但反對的聲音一定很大。所以，政府應該趁勢推行有需要的強制檢測，例如公務員、醫護人員、教師學生、家庭傭工，尤其是教師學生，如果不做檢測，復課後大爆發的機會是很大，教育局亦發了指引，任何學校有師生確診，立刻要停課14日，既然如此，點解不下令所有教師學生做檢測。

政府不用擔心商業社會，我知道有不少老闆要求伙計提交檢測報告，伙計當然可以不提交，但如果他們確診，令到公司或者食肆要停業14日，我相信不用說，他們在康復後亦會自動辭職，政府如果不乘勝追擊，務求將確診人數降至零，到第四次大爆發，沒有人會承認責任，官員們又要孭多一次鑊。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]