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劉思明：科指難免轉弱 防守吼日用品維達

【明報專訊】港股回吐壓力相當大，恒指國指跌幅溫和，但科網股及熱炒股全面受壓，入市宜採取保守策略；日用品維達（3331）具防守性，加上股價已調整，可以留意。

恒指昨高開195點見全日最高位向下，早市最多跌248點、低見24,341點回升，午後曾倒升145點，收報24,624點，升34點或0.14%；國指升0.67%。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率49比51，升逾3%佔上升股份近一成半，跌逾3%佔一成半多；陽燭對陰燭為38比62，大市好壞參半，沽盤較為積極。大市成交1406億元，與60天平均相若，交投平穩。

大部分行業缺乏方向，個別行業差異較大。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過一半上升，中資金融升2.4%，公路鐵路升1.8%，各有八九成股份上升，表現最強；綜合企業升逾1%，上升股份不足一半；其他的升幅不足1%。工行（1398）、新華保險（1336）升近半成，但內銀股大多從多年低位反彈，新華保險反彈仍受制10天線，弱勢不變。

科指宜趁反彈減磅

下跌行業，軟件服務跌2.1%表現最差，其次教育、家品及零售、本地零售服務跌1.5%、1.6%。恒生科技指數曾經跌超過3%，收市僅跌1.6%。部分科網股再一次低位大幅反彈，美團（3690）低位回升4%收市，但全日仍倒跌4%，跌穿20天線；比亞迪電子（0285）是少數仍然高企10天線之上，短線35元及32元為一些重要支持位。

從恒指科技指數走勢來看，指數昨跌至7000點初見支持反彈，下望保歷加通道底部約6800點料有承接，再跌或有反彈；不過，14天RSI昨跌穿50，對上一次由強轉弱跌穿50為今年1月底，當時出現短線反彈後重拾跌軌；上升動力已經減弱，若有反彈宜趁機減磅。

維達預測市盈率降至16倍漸見承接

此外，一些強勢的內需、服務業股也轉弱，碧桂園服務（6098）、李寧（2331）昨低位回升4、5%收市，前者全日仍跌逾3%，連同九毛九（9922）、敏華（1999）收市跌4%，全部跌穿20天線，市况有轉差迹象，要提高警覺。

維達業務具防守未，股價調整後漸見支持，可以收集。公司今年上半年純利倍增，主要是第二季業務回升，收入按年升一成半，帶動半年收入回穩升1%；受惠成本木漿價格下降，產品組合優化，高端產品組合佔比持續提升，半年毛利率改善。疫情令消費者的個人衛生意識提高，對衛生產品質量要求及需求有增無減，將有利維達的業務發展。不過，木漿價格處於長期低位，回升或不利毛利率表現。

股價方面，7月中維達在盈喜的推波助瀾下創上市新高32元，之後回落到近日跌至25元附近喘定，調整幅度超過兩成。隨着股價重返4、5月小型交易密集區約22至24元，預測市盈率降至16倍，股價應該會逐步見到承接，可於25元以下收集，止蝕位放在22元。

[劉思明 數據尋寶]

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