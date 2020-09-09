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張兆聰：周期股起動 銅股回調可趁機收集

【明報專訊】恒指昨日微升34點，收報24,624點，成交金額1406億元。港股昨日市况非常波動，恒指高開195點，報24,785點後快速回落，早市已低見24,341點，較高位瀉1.8％或444點，之後又隨A股反彈，午後倒升並於24,600點水平好淡爭持。但相信很多投資者都感受不到反彈的到來，事關市况主要由內銀股、內險股等拉升，科技股繼續受壓。但周期股表現不錯，銅股回調可趁機收集。

港股的波動與納指期貨的波動有關，後者與ATMX等科技股昨日走勢同步。雖然上周五納指由即市低位顯著反彈，一方面納指長牛多時，投資者面對大跌的反應都是趁低收集，二來剛過去的周末又是長假期，淡友也傾向先行獲利。但執筆時納指期貨跌幅擴大至2％，仍未穩定下來。特斯拉未獲納入標普500指數是原因之一，事關此前很多資金掃貨，期望被納入標指後有被動買盤接貨，能以高價沽出，現在卻反而成了高價入市的一群。

科指能否守住要看騰訊

納指見頂了嗎？筆者周一指美股調整多歷時3天，若昨晚再跌也就是第3日，仍未偏離節奏。但有幾個發展要留意。首先，納指波幅指數VXN正嘗試向上突破，現已升破6月高位，正挑戰4月份水平，這與過去「3天定律」出現時的情况是有分別的。第二，恒生科技股指數昨日失守50天線，為4月15日以來首次；同時高位呈3頂不破，MACD則3頂背馳。個股來看，不少成分股都出現雙頂或頭肩頂或回落。會否向下突破，又或向下突破後有沒有沽盤跟進，對後市相對關鍵。比較值得注意的是騰訊（0700）能否守住500元關口，事關騰訊最先轉弱，同業創新高也無力再上，若率先轉弱的股份還要向下突破，對科技股指數以至整體大市都有很大打擊。

另外，個股設局也不好。微盟（2013）獲大摩上調目標價由12.6元上調至16元，推動股價周一先跌後升曾站上13元，較大摩目標價仍有水位，但昨日已跌破周一低位。某程度上，微盟是由大摩最先發掘出來的，多次調高目標價都成功將股價拉升，但市場開始也有點「畏高」。金蝶（0268）8月以每股17.82元配股，之後險守招股後炒上至21.15元，未幾又回落，昨日一度失守配股價，也是頭肩頂的頸線。市場變化都在說明充裕的流動性，在支撐超高估值也有點力不從心，投資者開始不再盲目追捧。

市場熱愛的科技股、醫療設備股、消費股等轉弱，但周期股表現不差，水泥、玻璃、紙業股都輪番向上，而近期銅期上升，有色金屬股也值得留意。銅價上升與供求緊張有關，一方面，疫情影響全球礦產供應，全球最大銅礦生產商自由港（Freeport-McMoRan），第二季銅產量年減1.2%至7.67億磅；智利7月份銅礦產量較前月減少1%至46.2萬噸，較去年同期的減少5%；秘魯7月份銅產量按年減少2.2%，1至7月更是勁減17.7%。

紫金20天線下分段小注收集

與此同時，中國經濟正常化後需求V形反彈，7月未鍛軋銅及銅材進口量為76.22萬噸，創下歷史新高，較去年同期增長81%，較前月增長16%。2020年1至7月，中國進口未鍛軋銅及銅材360.33萬噸，較去年同期的268.95萬噸增加34.0%。供需此消彼長下，庫存被快速消耗並將銅價推高。幾隻銅礦股中，紫金（2899）走勢一直最強，但近日高升股捱沽，昨日也跟跌6％；江西銅（0358）走勢較平穩，呈區間上落、9元至10元為主；五礦（1208）則是大升大跌，動輒升跌幅都達10％至20％。3者中筆者傾向趁低吸紫金，20天線以下可分段小注收集。

[張兆聰 還看今朝]

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