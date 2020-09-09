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經濟
2020年9月9日星期三
技術取勝
投資策略
Wetland 3期均呎1.3萬 高2期14% 雷霆：景觀較2期佳 加價合理
「藝里坊‧2號」上樓書 開放式戶174呎起
疫情緩和 太古城一周10成交
伯恩光學觀塘工廈申重建約14萬呎樓面
戴德梁行料本季1.6萬宗成交 按年升三成
農夫山泉首日升54%遜暗盤 一手帳賺2320元 股價最高曾升85%
李氏大藥廠擬拆眼科藥上市
陽光轉蝕7.51億 可分派收入微跌0.1％
8月內地乘用車銷售升8.9％ 逾兩年最勁
WeLab Bank推9.8厘港元定存
渣打遭印度罰款逾1億
科技指數連跌4日 險守7000關 納指早段再跌逾3% 夜期低水259點
淡馬錫中國資產佔29％ 多過星洲
澳門9月首6日賭收按月升93％
《日經》：5G iPhone月中開始生產
花旗：網上交易抵消信用卡簽帳跌
17億美元海外債 北大方正不確認為普通債權
高銀金融隔一周披露獲長實借88億
零售協會伙商戶推促銷自救 食肆放寬至4人聚餐 餐飲股普遍向上
馬雲藉配股增持 雲鋒金融急升22％
中證監中止泰禾非公開發A股申請
納指早段再挫逾3％ 入標指撻Q 特斯拉瀉兩成
日本經濟戰後最差 上季GDP修正至萎縮28.1%
波音787部分零件不合規 美FAA調查
張兆聰：周期股起動 銅股回調可趁機收集
植耀輝：長汽股價急升 靠檸檬坦克咖啡
技術取勝：永升生活14.7元成關鍵支持
中信里昂高層又離職 美媒稱已「國企化」
劉思明：科指難免轉弱 防守吼日用品維達
周顯：有數不收 為保債主地位
湯文亮：自願檢測 效果不大
摩根資產管理：亞債受惠低息長期化
技術取勝：永升生活14.7元成關鍵支持
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【明報專訊】信義能源2.4元料有強大承接（圖）
中國有贊宜守區間底部（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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