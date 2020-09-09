經濟
植耀輝 焦點股

投資策略

植耀輝：長汽股價急升 靠檸檬坦克咖啡

【明報專訊】科技股繼續成為市場焦點，不過與之前情况不同。以往大家談論的是科技股「升完未」，但過去數個交易日則是「跌夠未」？就以Tesla為例，由於未被納入標普500成分股，恐怕今晚開市後又會相當波動！當然，Tesla作為電動車龍頭，其估值是否已「超貴」見仁見智，但累積升幅驚人是不爭事實，相信股價還會十分波動，持貨者要綁緊安全帶！

除了Tesla，近期有關長汽（2333）的消息亦值得跟大家分享，第一個感覺是懷疑自己是否看錯了另一家公司——檸檬、坦克及咖啡智能為何會與長汽扯上關係？原來長汽未來發展之大計正是以此為名，當中檸檬及坦克為長汽兩大智能化技術平台之品牌，咖啡智能則是集團所開發的汽車智能系統。

投入逾200億打造兩大平台

根據官方介紹，檸檬為全球化高智能模塊化技術平台，具高性能、高安全性及輕量化等特點，並覆蓋全球SUV、轎車、MPV市場。簡單而言就是提升汽車性能，以及優化車身結構；至於坦克則定位為全球智能專業越野平台，同樣是以提升效能為目標。據稱長汽花了5年時間並投入超過200億元（人民幣‧下同）才打造出此兩大平台，兩者並已通過全球超過600萬公里道路測試及76種全球道路和極限環境測試。

至於咖啡智能則屬於智能化品牌，標榜「將生活注入技術」，並涵蓋智能座艙、智能駕駛及智能電子電氣架構。綜合來說就是長汽透過以上三者打造全新之產業鏈。轉型能否成功仍有待觀察，但長汽股價自7月開始連升兩個月之餘至今累升近一倍，某程度上反映投資界對長汽今次部署抱有相當大期望。不過筆者覺得若要揀車股的話其實尚有其他選擇，下周再跟大家分享。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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