波音787部分零件不合規 美FAA調查

停飛8架機 股價早段跌5.7%

報道表示，根據FAA上月底一份內部備忘錄，波音向當局表示，旗下一家位於南卡羅萊納州的工廠，部分零件未達到設計和生產標準。波音公司在發現問題後，已立即通知相關航空公司停飛8架787客機，以進行檢查和維修，並通報當局。

波音發聲明表示，除8架受影響客機外，其餘仍在服役的客機已經機隊判定符合限制負載能力條件。該公司正在檢查生產中的飛機，確保在交付前解決所有問題。

據稱，波音787是航空史上首架超遠程中型客機，於2009年底推出，至2011年以來交付約1000架。波音公司向FAA通報，發現部分787機型的機身連接處有兩處製造問題，FAA正考慮強制要求加強或加快檢查，最多可能涉及900架飛機，不過暫未有定案，雙方仍在溝通之中。知情者透露，波音向監管機構稱今次事件不會對787飛機構成「即時安全威脅」。

（綜合報道）

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