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日本經濟戰後最差 上季GDP修正至萎縮28.1%

【明報專訊】日本次季GDP修正值，剔除物價變動因素後的實際GDP按季下滑7.9%，換算成年率收縮28.1%，較初值的27.8%跌幅擴大，創二戰以來最差的紀錄，迄今其GDP已連續三季收縮。數值下修，主要由於企業資本支出比預期少，反映疫情對企業的影響比預期大。不過日本股市未受數據影響，日經指數昨升0.8%。被指豪賭美國科技股期權的軟銀未隨大市反彈，繼周一大跌7%後，周二最多曾跌逾4%，其後跌幅收窄至0.6%。

修正值反映了企業統計等數據，上季的設備投資由初值的環比下降1.5%，大幅下修至下降4.7%。日本經濟再生大臣西村康稔稱，設備投資低迷，背景原因是企業收益惡化及前景不明朗。三菱日聯摩根士丹利證券表示，在前景如此不確定下，不能指望未來的資本支出會大幅增加。

上季的住宅投資也由初值的下跌0.2%，下修至下降0.5%。佔GDP過半的個人消費則減少7.9%，較初值的跌幅略為收窄。但受防疫措施等影響，消費者避免外出，令消費下滑的勢頭未變。

上季出口下降18.5%，進口下降0.5%，均與初值持平。對實際GDP貢獻度方面，內需拉低4.9個百分點，出口減去進口所得的外需，拉低3個百分點。

首相大熱菅義偉：將增政府支出

最新GDP數據令下任日本首相面臨更大壓力，須加大力度提振經濟。執政自民黨將於下周一選出黨總裁，當選者將接任首相。熱門首相繼任人選官房長官菅義偉透露，一旦當選將準備提高政府支出。

（綜合報道）

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