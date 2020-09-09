納指早段再挫逾3％ 入標指撻Q 特斯拉瀉兩成

強勢科技股Facebook、亞馬遜、Netflix和Google早股跌逾2%，昨晚公布將在9月15日發布新一代iPhone的蘋果，午夜前股價跌幅由5%收窄至2%左右。面對中美貿易形勢緊張，半導體板塊繼續受壓。投行Baird的首席投資策略師Bruce Bittles稱，科技巨企的高估值遠超歷史水平，各技術指標，包括共同基金的巨額投資、破紀錄的看漲期權交易量等，都反映市場過於樂觀，這通常反映大市將面臨調整。即使上周已開始回調，納指仍較3月低位上漲70％以上。

市場憂軟銀減持科技股認購期權

被揭瘋狂押注美國科技股期權的日本軟銀，被認為是科技股近期升浪的重要推手。軟銀股價在周一至周二跌逾7%。市場人士憂慮，一旦軟銀減持其科技股認購期權，科技股板塊可能進一步失去支持。此外，市場憂慮夏季耗油旺季過去、歐洲等地疫情仍見反覆，加上中美緊張形勢升溫等，可能影響原油需求。紐約期油昨晚跌8%，低見每桶36.6美元，為6月中以來低位。布蘭特期油跌5%，低見每桶39.75美元，同是6月以來低位。

紐油急跌8% 6月中以來低位

美匯指數昨在93水平靠穩。歐元兌美元匯率昨在1.18左右徘徊，較上周的1.20回落。市場人士關注歐洲央行會否在周四的議息會議加推寬鬆政策抑遏歐元。不過《金融時報》稱，基金經理預期歐央行難以遏制歐元升勢，最多只會「出口術」為歐元降溫，理由是歐元相對強勢，是由於美元疲軟。

歐元兌美元的匯率，已由3月的1.06低位顯著回升，令歐元區內面臨出口競爭力下降等壓力，同時也降低了進口價格，為區內的物價帶來下行壓力。上月歐元區4年來首次陷入通縮。

歐央行明議息 沒空間再減息

市場預期歐元強勢，會使歐央行在周四的政策會議降低對歐元區的通脹預期，使其進一步遠離略低於2％的通脹目標。但市場人士同時警告，歐央行可能幾乎沒有任何措施可以影響匯率，因為歐元走勢很大程度由聯儲局的寬鬆政策所左右。

投資者認為，歐央行沒有多少空間將利率由目前的負0.5厘進一步降低。歐元價格已反映歐央行明年把存款利率再下調0.1厘的預期。野村預測，歐央行將於本周維持利率不變，但會增加買債力度，以緩和通縮壓力。此外，英國可能在未達成貿協的情况下脫歐，令英鎊兌美元跌至1.30的8月初低位。歐盟已警告，若英國試圖推翻1月簽訂的脫歐協議內容，雙方將不會達成貿易協議。

（綜合報道）

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