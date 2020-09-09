零售協會伙商戶推促銷自救 食肆放寬至4人聚餐 餐飲股普遍向上

現約20品牌參與

活動透過手機應用程式，市民在商戶消費滿250元，可獲發一個電子印花再換取禮品，例如港鐵（0066）是禮品贊助機構之一，兩個印花可換取一次本地單程車程，使用最多印花兌換禮物可贏取亞洲萬里通的10萬里數。現有近20個品牌參與計劃，例如周生生（0116）、謝瑞麟（0417）、先施百貨等，贊助商戶包括周大福（1929）及六福珠寶（0590）。根據應用程式，商戶亦有提供禮品，例如10個印花可換取謝瑞麟正價珠寶八折優惠。

謝邱安儀指出，行業面對有史以來最大的危機，業界要團結以多渠道方法自救。除了呼籲業主減租，同時要推動客流以增加收入，希望透過活動帶動人流及消費氣氛，振興零售業。

冀商戶藉計劃摸索發展方向

QTSA副主席周允成就指出，受疫情影響，市民外出消費意欲減低，相反網上消費大增，加速企業數碼科技轉型，相信未來數碼科技化是其中一個發展趨勢，商戶可借助是次疫情重新定位，希望透過計劃摸索新方向。

周生生大中華營運總經理劉克斌表示，對今次活動抱有期望但不會太大，零售業生意自去年社會運動受影響，已推出大大小小的促銷活動，今次參與活動，認為群體形式推廣的聲勢更大。他又指，以往較少用手機應用程式推廣，希望可藉此吸引年輕人。近日街道人流有所增加，但預計首先會利好食肆、服裝及百貨公司等類別，珠寶行業復蘇仍需一段時間。

參與商戶：期望不大 復蘇需時

另外，政府周五起放寬抗疫措施為期7日，包括食肆放寬至4人一枱。香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，放寬後市民會相約聚餐，但對婚宴為主的酒樓仍未算很大幫助。消息刺激餐飲股普遍向上（見表），其中太興（6811）收市報1.58元，大升8.97%，叙福樓（1978）亦升3.3%。

明報記者 蕭嘉聰